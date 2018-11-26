"Евробляхеры" до сих пор блокируют дороги возле границы с ЕС
По состоянию на утро понедельника, 26 ноября, движение на государственной границе через некоторые пункты пропуска остается сложным. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.
По словам пограничников, пока проблемы наблюдаются в направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини", "Краковец", "Солотвино", "Угринов", "Груша", "Смильница" и "Доманово".
Самая острая ситуация, говорят в Госпогранслужбе, - около границы с Польшей.
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"Это связано с действиями владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение по дорогам, ведущим к пунктам пропуска", - объясняют пограничники.
В ведомстве добавили, что для того, чтобы не допустить провокаций на самой границе, Госпогранслужба усилила меры безопасности, а в готовности к обострению ситуации находятся дополнительные силы.
Также 26 ноября должно состояться заседание рабочей группы по разблокированию движения в пунктах пропуска. Участие во встрече примут представители МВД, полиции, пограничной службы и Государственной фискальной службы.
Чем недовольны владельцы авто на "еврономерах"?
Местные жители, большое количество которых пользуется автомобилями с иностранной регистрацией и многократно пересекает границу на этих автомобилях, недовольны новым законом "о евробляхах".
Ведь документ не только предусматривает либерализацию в растаможивании таких автомобилей, но также вводит новые, более жесткие правила их ввоза на территорию Украины.
В частности, изменения в Таможенный кодекс предусматривают повышение штрафов за нарушение правил регистрации авто, а также отменяется норма, которая позволяла нарушать таможенные правила в течение года и привлекаться к ответственности только один раз.
По новым правилам, автомобиль, ввезенный в Украину в режиме транзита или в режиме временного ввоза, нельзя передавать во владение, пользование или распоряжение другим лицам. Кроме того, запрещено использовать такое авто в предпринимательской деятельности или для получения дохода.
Также увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков перемещения транспортных средств личного пользования в таможенном режиме и режиме транзита. В зависимости от срока нарушения, штраф составит от 8,5 тыс. грн до 170 тыс. грн.