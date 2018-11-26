"Евробляхеры" до сих пор блокируют дороги возле границы с ЕС

Копірайт зображення Держприкордонслужба

По состоянию на утро понедельника, 26 ноября, движение на государственной границе через некоторые пункты пропуска остается сложным. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

По словам пограничников, пока проблемы наблюдаются в направлении пунктов пропуска "Устилуг", "Рава-Русская", "Ягодин", "Малый Березный", "Шегини", "Краковец", "Солотвино", "Угринов", "Груша", "Смильница" и "Доманово".

Самая острая ситуация, говорят в Госпогранслужбе, - около границы с Польшей.

"Это связано с действиями владельцев автомобилей с иностранной регистрацией, которые частично или полностью блокируют движение по дорогам, ведущим к пунктам пропуска", - объясняют пограничники.

В ведомстве добавили, что для того, чтобы не допустить провокаций на самой границе, Госпогранслужба усилила меры безопасности, а в готовности к обострению ситуации находятся дополнительные силы.

Также 26 ноября должно состояться заседание рабочей группы по разблокированию движения в пунктах пропуска. Участие во встрече примут представители МВД, полиции, пограничной службы и Государственной фискальной службы.

Чем недовольны владельцы авто на "еврономерах"?

Местные жители, большое количество которых пользуется автомобилями с иностранной регистрацией и многократно пересекает границу на этих автомобилях, недовольны новым законом "о евробляхах".

Ведь документ не только предусматривает либерализацию в растаможивании таких автомобилей, но также вводит новые, более жесткие правила их ввоза на территорию Украины.

Копірайт зображення Ігор Зінкевич Image caption Заблокированная дорога к пункту пропуска "Ягодин" на Волыни

В частности, изменения в Таможенный кодекс предусматривают повышение штрафов за нарушение правил регистрации авто, а также отменяется норма, которая позволяла нарушать таможенные правила в течение года и привлекаться к ответственности только один раз.

По новым правилам, автомобиль, ввезенный в Украину в режиме транзита или в режиме временного ввоза, нельзя передавать во владение, пользование или распоряжение другим лицам. Кроме того, запрещено использовать такое авто в предпринимательской деятельности или для получения дохода.

Также увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков перемещения транспортных средств личного пользования в таможенном режиме и режиме транзита. В зависимости от срока нарушения, штраф составит от 8,5 тыс. грн до 170 тыс. грн.

Следите за нашими новостями в Facebook, Twitter и Telegram