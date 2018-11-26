Захваченные Россией украинские корабли: где они сейчас?
Два катера и буксир украинских ВМС, задержанные российскими пограничниками, доставлены в Керчь.
В понедельник утром появились фотографии малого бронированного артиллерийского катера "Никополь" и буксира "Яны Капу", пришвартованных в порту Керчи.
По сообщениям местных СМИ, украинские корабли пришвартовали на Генмоле.
В воскресенье, 25 ноября, российский корабль протаранил украинский буксир, когда тот переходил из одесского порта в порт Мариуполя, заявили в ВМС Украины.
Накануне вечером в ВМС Украины заявляли, что россияне захватили "Бердянск" и "Яны Капу" и буксируют их. "МБАК Никополь заблокирован и следует в сопровождении оккупантов, катер не поврежден", - сообщали в ведомстве.
Также сообщалось, что шесть украинских военнослужащих получили ранения. Всего на захваченных кораблях находятся 23 украинских моряка.
Ранее в ВМС ВС Украины сообщали, что малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход, а рейдовый буксир "Яны Капу" принужден к остановке. "Корабли захвачены спецназом РФ", - говорилось в сообщении ведомства в Facebook.
Украинская сторона утверждает, что заранее сообщила россиянам о том, что два бронированных украинских катера и буксир будут идти из Одессы в Мариуполь по Керченскому проливу. В Москве же заявляют, что украинская сторона нарушила границу.
Инцидент стал очередным обострением отношений между Украиной и Россией, которая в 2014 году аннексировала Крым и впоследствии построила мост через Керченский пролив.
Что говорит Россия?
В пресс-службе ФСБ, к которой в России относятся пограничники, официально сообщили о задержании трех украинских судов.
Там настаивают, что украинские корабли "предприняли попытку незаконных действий" в пределах "территориального моря России" (которым Кремль считает воды около Крыма) и не реагировали на требования о немедленной остановке.
Чтобы остановить украинцев, российские силовики применили оружие, трем раненым украинским морякам оказали медицинскую помощь, добавили в ФСБ.
Там уверяют, что угрозы жизни пострадавших нет.
В то же время против моряков возбудили уголовные дела по обвинению в нарушении границы РФ.