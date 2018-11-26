Захваченные Россией украинские корабли: где они сейчас?

Копірайт зображення TASS via Getty Images Image caption Украинский катер "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу", отбуксированные в порт Керчи

Два катера и буксир украинских ВМС, задержанные российскими пограничниками, доставлены в Керчь.

В понедельник утром появились фотографии малого бронированного артиллерийского катера "Никополь" и буксира "Яны Капу", пришвартованных в порту Керчи.

По сообщениям местных СМИ, украинские корабли пришвартовали на Генмоле.

В воскресенье, 25 ноября, российский корабль протаранил украинский буксир, когда тот переходил из одесского порта в порт Мариуполя, заявили в ВМС Украины.

Накануне вечером в ВМС Украины заявляли, что россияне захватили "Бердянск" и "Яны Капу" и буксируют их. "МБАК Никополь заблокирован и следует в сопровождении оккупантов, катер не поврежден", - сообщали в ведомстве.

Также сообщалось, что шесть украинских военнослужащих получили ранения. Всего на захваченных кораблях находятся 23 украинских моряка.

Ранее в ВМС ВС Украины сообщали, что малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" поражены огнем противника и потеряли ход, а рейдовый буксир "Яны Капу" принужден к остановке. "Корабли захвачены спецназом РФ", - говорилось в сообщении ведомства в Facebook.

Копірайт зображення TASS via Getty Images Image caption Фотографий катера "Бердянск", который по информации ВМС ВС Украины, был поражен огнем противника, пока нет

Копірайт зображення Tass via Getty Images Image caption Как сообщают местные СМИ, люди, появившиеся утром на борту катера, похожи на специальный морской отряд, специализирующийся на разминировании и водолазных работах

Украинская сторона утверждает, что заранее сообщила россиянам о том, что два бронированных украинских катера и буксир будут идти из Одессы в Мариуполь по Керченскому проливу. В Москве же заявляют, что украинская сторона нарушила границу.

Копірайт зображення TASS via Getty Images Image caption Украинские военные корабли стоят в Керченском порту около корабля береговой охраны

Инцидент стал очередным обострением отношений между Украиной и Россией, которая в 2014 году аннексировала Крым и впоследствии построила мост через Керченский пролив.

Что говорит Россия?

В пресс-службе ФСБ, к которой в России относятся пограничники, официально сообщили о задержании трех украинских судов.

Там настаивают, что украинские корабли "предприняли попытку незаконных действий" в пределах "территориального моря России" (которым Кремль считает воды около Крыма) и не реагировали на требования о немедленной остановке.

Чтобы остановить украинцев, российские силовики применили оружие, трем раненым украинским морякам оказали медицинскую помощь, добавили в ФСБ.

Там уверяют, что угрозы жизни пострадавших нет.

В то же время против моряков возбудили уголовные дела по обвинению в нарушении границы РФ.

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