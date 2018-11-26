Россия об украинских моряках: трое в больнице, других допрашивают
Российская сторона сообщила о госпитализации трех украинских военнослужащих, задержанных в районе Керченского пролива 25 ноября.
Накануне в Киеве заявили, что российская сторона захватила 23 военных, шестеро из которых получили ранения.
По данным же российских СМИ, трое украинцев получили "легкие ранения и чувствуют себя нормально".
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Омбудсмен Людмила Денисова сказала, что ее российская коллега Татьяна Москалькова рассказала о захваченных украинских моряках. "Моряки находятся на территории города Керчь. Сейчас происходит их допрос следователем пограничного управления ФСБ РФ", - написала Денисова в Facebook.
Российская сторона сообщила, что трое украинских моряков находятся в Керченской больнице №1. Их состояние оценивается как нетяжелое.
"Москалькова заверила меня, что им оказана вся необходимая помощь и угрозы жизни нет", - добавила Денисова.
Что говорит Украина
По информации начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, несмотря на то, что это была плановая и законная морская операция, не предусматривавшая никаких военных действий, российские корабли в нейтральных водах Черного моря применили оружие на поражение и захватили украинские корабли.
Он также сообщил, что после этой атаки связь с украинскими кораблями была потеряна.
Украинская сторона обвинила россиян в захвате трех военных кораблей, на которых находились 23 военных. Шестеро из них ранены, двое - в тяжелом состоянии.
Президент Украины поздно вечером 25 ноября провел заседание СНБО, на котором предложили парламенту ввести военное положение.
Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник рассмотрит этот вопрос.
Что говорит Россия?
В пресс-службе ФСБ, к которой в России относятся пограничники, официально сообщили о задержании трех украинских судов.
Там настаивают, что украинские корабли "предприняли попытку незаконных действий" в пределах "территориального моря России" (которым Кремль считает воды около Крыма) и не реагировали на требования о немедленной остановке.
Чтобы остановить украинцев, российские силовики применили оружие, трем раненым украинским морякам оказали медицинскую помощь, добавили в ФСБ.
Там уверяют, что угрозы жизни пострадавших нет.
В то же время против моряков возбудили уголовные дела по обвинению в нарушении границы РФ.