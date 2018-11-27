Путин "серьезно обеспокоен" решением Киева ввести военное положение

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Президент России Владимир Путин "серьезно обеспокоен" решениями Киева о приведении своих вооруженных сил в полную боевую готовность и объявлении военного положения.

Об этом российский лидер заявил во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, состоявшегося вечером 26 ноября, сообщает пресс-служба Кремля.

Украинский парламент утвердил указ президента о введении военного положения в десяти областях Украины сроком на 30 дней после того, как в Черном море произошел вооруженный инцидент.

Владимир Путин оценил эти события как "провокационные" со стороны Украины.

"Владимир Путин дал оценку провокационным действиям украинской стороны, грубому нарушению норм международного права ее военными кораблями, преднамеренно проигнорировавшими правила мирного прохода в территориальном море Российской Федерации", - сообщает пресс-служба Кремля.

Президент России подчеркнул, что "украинское руководство несет всю полноту ответственности за создание еще одной конфликтной ситуации и связанные с этим риски".

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Владимир Путин заявил, что это "сделано с учетом предвыборной кампании в Украине".

Президент России заверил, что российские пограничники будут готовы дать дополнительные пояснения о том, как развивались события в районе Керченского пролива.

В то же время, разведка Министерства обороны Украины сообщает о том, что Россия сосредоточила около всей российско-украинской границы значительные военные ресурсы.

Представитель главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий на брифинге заявил, что речь идет, в частности, о 500 боевых военных самолетах, радиус действия которых покрывает всю территорию Украины.

Кроме того, отметил он, Россия нарастила военную группировку в аннексированном Крыму.

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