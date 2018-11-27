Какие права могут ограничить во время военного положения? Текст решения
В понедельник вечером Верховная Рада одобрила указ президента о введении военного положения в Украине сроком на 30 дней.
Военное положение введено не на всей территории Украины, а лишь в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины в Азово-Керченской акватории.
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При рассмотрении этого решения президент Порошенко заверил, что основные конституционные права граждан в период действия военного положения ограничены не будут, и меры военного положения могут осуществляться только в случае наземной агрессии со стороны России.
Хотя президент пообещал, что ограничений прав не будет, однако уже опубликованный на сайте парламента текст соответствующего указа предусматривает такую возможность.
Ограничения могут касаться следующих прав:
- Неприкосновенность жилья. Имеется в виду, что проникновение в жилье человека, проведение обыска возможно только по решению суда
- Тайна переписки, телефонных разговоров, которые могут нарушаться только по решению суда
- Невмешательство в личную и семейную жизнь. Запрет на хранение и использование личной информации без согласия гражданина
- Свобода передвижения, свободный выбор места проживания и выезда за границу
- Свобода слова, выражение своих взглядов
- Право избирать и быть избранными
- Право на мирные собрания, митинги, походы и демонстрации
- Незыблемость права частной собственности
- Право на предпринимательскую деятельность
- Право на выбор места работы и запрет принудительного труда
- Право на забастовку
- Право на образование и обязательность среднего образования
Также указом силовикам поручено осуществлять мероприятия и полномочия, необходимые для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства.
На уровне областей и органов местного самоуправления планируется создать советы обороны.
О введении в Украине военного положения и об ограничении прав и свобод человека и гражданина Министерство иностранных дел должно проинформировать генсека ООН и другие страны.