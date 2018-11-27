Какие права могут ограничить во время военного положения? Текст решения

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент обещал не ограничивать права граждан, однако, согласно решению парламента, такая возможность у него теперь есть

В понедельник вечером Верховная Рада одобрила указ президента о введении военного положения в Украине сроком на 30 дней.

Военное положение введено не на всей территории Украины, а лишь в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины в Азово-Керченской акватории.

При рассмотрении этого решения президент Порошенко заверил, что основные конституционные права граждан в период действия военного положения ограничены не будут, и меры военного положения могут осуществляться только в случае наземной агрессии со стороны России.

Хотя президент пообещал, что ограничений прав не будет, однако уже опубликованный на сайте парламента текст соответствующего указа предусматривает такую ​​возможность.

Копірайт зображення rada.gov.ua

Ограничения могут касаться следующих прав:

Неприкосновенность жилья. Имеется в виду, что проникновение в жилье человека, проведение обыска возможно только по решению суда

Тайна переписки, телефонных разговоров, которые могут нарушаться только по решению суда

Невмешательство в личную и семейную жизнь. Запрет на хранение и использование личной информации без согласия гражданина

Свобода передвижения, свободный выбор места проживания и выезда за границу

Свобода слова, выражение своих взглядов

Право избирать и быть избранными

Право на мирные собрания, митинги, походы и демонстрации

Незыблемость права частной собственности

Право на предпринимательскую деятельность

Право на выбор места работы и запрет принудительного труда

Право на забастовку

Право на образование и обязательность среднего образования

Также указом силовикам поручено осуществлять мероприятия и полномочия, необходимые для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства.

На уровне областей и органов местного самоуправления планируется создать советы обороны.

О введении в Украине военного положения и об ограничении прав и свобод человека и гражданина Министерство иностранных дел должно проинформировать генсека ООН и другие страны.

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