На борту захваченных Россией кораблей находились сотрудники СБУ

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На борту захваченных Россией трех кораблей Военно-Морского флота Украины находились сотрудники Службы безопасности Украины, говорится в заявлении ведомства.

"Офицеры украинской спецслужбы выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 Закона Украины "О Службе безопасности Украины", - говорится в заявлении со ссылкой на слова главы СБУ Василия Грицака.

Согласно заявлению, "украинские военные контрразведчики на передовой" находились вместе с Вооруженными силами в течение всего периода российской агрессии.

"Удивление" же отдельных официальных лиц РФ относительно присутствия сотрудников СБУ на борту кораблей вовсе не свидетельствует об отсутствии подобной практики в органах контрразведки страны-агрессора", - сообщает СБУ.

Украинская спецслужба уверяет, что принимает все необходимые "меры для освобождения украинских пленников и их возвращения к своим семьям".

"Служба безопасности Украины требует от руководства российских спецслужб прекратить психологическое и физическое давление на украинских военнослужащих для информационного оправдания акта дерзкой агрессии", - говорится в сообщении.

Ранее российские СМИ опубликовали видео, на которых, как они заявляют, украинские моряки с захваченных кораблей дают показания об инциденте, говоря, что действия ВМС Украины "носили провокационный характер".

Также ФСБ России опубликовала заявление, о том, что "действия экипажей кораблей ВМС Украины, задержанных у берегов Крыма за нарушение российской границы, координировали два сотрудника СБУ, находившиеся на украинских судах".

Судьба моряков

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что во вторник в Симферополе состоится судебное заседание для избрания меры пресечения захваченным морякам с трех украинских кораблей.

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В Facebook она написала, что получила информацию "от крымчан" о том, что сегодня в Симферополе в 9:00 "в Киевском райсуде будет суд над моряками, решается мера пресечения".

Командующий Военно-Морских сил Украины Игорь Воронченко в эфире ICTV ранее сообщил, что украинским морякам нашли адвокатов, с ними встречались еще вчера.

"Мы нашли адвокатов, уже была встреча с этими военнослужащими, уже адвокаты вышли на связь", - сказал Воронченко.

По его словам, у двух офицеров с украинских кораблей в Крыму живут родители, и это могут использовать для давления на них.

Что произошло в Черном море?

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25 ноября стало известно, что российские пограничники захватили украинские корабли и моряков, которые на них находились.

Российская сторона уверяет, что украинские корабли не подавали запрос на проход через Керченский пролив, и винит Киев в провокации.

По информации же начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, это была плановая и законная морская операция, не предусматривавшая никаких военных действий. Однако российские корабли применили оружие на поражение и захватили украинские корабли.

Он также сообщил, что после этой атаки связь с украинскими кораблями была потеряна.

Украинская сторона обвинила россиян в захвате трех военных кораблей, на которых находились 23 военных. Трое из них ранены.

Президент Украины поздно вечером 25 ноября в связи с этой ситуацией провел заседание СНБО, на котором предложили парламенту ввести военное положение. Соответствующее решение Верховная Рада поддержала в понедельник вечером.

Что говорит Россия?

В пресс-службе ФСБ, к которой в России принадлежат пограничники, сообщили о задержании трех украинских судов.

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Там настаивают, что корабли "предприняли попытку незаконных действий" в рамках "территориального моря России" (которым Кремль считает воды около Крыма) и не реагировали на требования об остановке.

Российские силовики применили оружие, трем раненым украинским морякам оказали медицинскую помощь, добавили в ФСБ.

В то же время против украинских моряков возбудили уголовные дела по обвинению в нарушении границы РФ.

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