"Евробляхеры" разблокировали часть пунктов пропуска на границе с ЕС

Копірайт зображення Держприкордонслужба

По состоянию на утро вторника, 27 ноября, протестующие разблокировали движение на части пунктов пропуска на западной границе Украины. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"Подъездные пути к некоторым пунктам пропуска на государственной границе были разблокированы ночью и сегодня утром", - сообщают пограничники.

По словам пограничников, пока достаточно осложненным остается движение через пункты пропуска на государственной границе с Польшей - "Шегини", "Краковец" и "Ягодин".

Также ограничено движение через пункты пропуска "Малый Березный" и "Ужгород" на границе со Словакией, и "Тиса" на границе с Венгрией.

Таким образом проблемы есть на шести пунктах пропуска, в то время как вчера блокировали 11 пунктов.

Пограничники сообщают, что создали ситуативные группы, "чтобы не допустить никаких провокаций непосредственно на государственной границе".

Копірайт зображення УНИАН Image caption Граждане протестуют против изменений условий ввоза автомобилей с иностранной регистрацией

По их словам, в случае разблокирования пунктов пропусков "готовы дополнительные наряды пограничников, чтобы обеспечить быстрый бесперебойный пропуск участников международного движения".

Один из руководителей ОО "Авто Евро Сила" Александр Чернявский сообщил, что они не являются организаторами протестов на границе с ЕС, но следят за их ходом.

По его словам, по состоянию на утро вторника протесты продолжались.

Чем недовольны владельцы авто на "еврономерах"?

Местные жители, большое количество которых пользуется автомобилями с иностранной регистрацией и многократно пересекает границу на этих автомобилях, недовольны новым законом "о евробляхах".

Копірайт зображення ІГОР ЗІНКЕВИЧ Image caption Заблокированная дорога к пункту пропуска "Ягодин" на Волыни

Ведь документ не только предусматривает либерализацию в растаможивании таких автомобилей, но также вводит новые, более жесткие правила их ввоза на территорию Украины.

В частности, изменения в Таможенный кодекс предусматривают повышение штрафов за нарушение правил регистрации авто, а также отменяется норма, которая позволяла нарушать таможенные правила в течение года и привлекаться к ответственности только один раз.

По новым правилам, автомобиль, ввезенный в Украину в режиме транзита или в режиме временного ввоза, нельзя передавать во владение, пользование или распоряжение другим лицам. Кроме того, запрещено использовать такое авто в предпринимательской деятельности или для получения дохода.

Также увеличиваются штрафные санкции за нарушение сроков перемещения транспортных средств личного пользования в таможенном режиме и режиме транзита. В зависимости от срока нарушения, штраф составит от 8,5 тыс. грн до 170 тыс. грн.

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