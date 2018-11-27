"Love is ..." - соцсети против паники из-за военного положения
После объявления о введении военного положения в отдельных регионах Украины пользователи Facebook и Telegram начали распространять шуточные иллюстрации, которые призывают не паниковать и проверять информацию.
26 ноября Верховная Рада утвердила указ Президента Петра Порошенко о введении военного положения в отдельных регионах Украины.
Социальные сети не остались в стороне.
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Алексей Ищенко и Анна Соловей создали шуточные, но теплые иллюстрации.
"Военное положение - это чаще видеть красивых парней в форме", - пишут авторы.
"Идея пришла в голову после того, как мои знакомые стали писать и спрашивать, знаю ли я кого-то, кто может продать доллары. Спрашивали, что делать, куда бежать. Началась какая-то паника. И чем больше ты читаешь сообщений - тем больше начинаешь паниковать сам", - рассказал BBC News Украина Алексей.
Разрядить ситуацию решили сначала среди друзей, а затем - веселые рисунки разошлись по украинскому сегменту Facebook.
Алексей объясняет, что специально выбрали знакомые с детства рисунки.
"Искали что-то теплое и милое. Выбрали культовые жвачки "Love is", знакомые еще с 90-х, и придумали наивные причины, почему военное положение - это не так уж страшно", - рассказал Алексей Ищенко.
Пользователи интернета также привлекли к обсуждению ситуации в Украине персонажей голливудских фильмов.
Автора этого коллажа установить не удалось, однако рисунок активно распространяется в сети.
Не поддаваться панике и избегать негатива призывает даже Центр средневековых и раннемодерных студий Symbolon.
"Изгнание зрадофила", - комментируют коллаж читатели.