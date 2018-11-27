"Прокуратура Крыма" просит два месяца ареста для украинских моряков - адвокат

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Прокуратура оккупированного Крыма просит суд в Крыму арестовать захваченных ФСБ 25 ноября украинских моряков с трех кораблей ВМС Украины сроком на два месяца.

Об этом сообщил BBC News Украина адвокат одного из украинских моряков Джемиль Темишев.

Российское агентство "РИА Новости Крым" сообщает, что Киевский районный суд Симферополя уже избрал старшему матросу буксира "Яны Капу" Владимиру Варимезу меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 25 января 2019 года.

Джемиль Темишев, который будет представлять в суде интересы командира катера "Бердянск" Романа Мокряка, сообщил, что прокуратура обвиняет украинских моряков в незаконном пересечении государственной границы России.

По его словам, суд планирует рассмотреть дела части моряков сегодня, а остальных - завтра.

Порядок рассмотрения дел моряков неизвестен.

Адвокат добавил, что перед доставкой в суд моряков удерживали в "различных изоляторах временного содержания по всему Крыму".

Джемиль Темишев отметил, что для представления интересов украинского моряка его наняли родственники Романа Мокряка.

Что случилось с моряками?

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25 ноября стало известно, что российские пограничники захватили украинские корабли и моряков, которые на них находились.

Российская сторона уверяет, что украинские корабли не подавали запрос на проход через Керченский пролив, и винит Киев в провокации.

По информации же начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, это была плановая и законная морская операция, не предусматривавшая никаких военных действий. Однако российские корабли применили оружие на поражение и захватили украинские корабли.

Он также сообщил, что после этой атаки связь с украинскими кораблями была потеряна.

Украинская сторона обвинила россиян в захвате трех военных кораблей, на которых находились 23 военных. Трое из них ранены.

Президент Украины поздно вечером 25 ноября в связи с этой ситуацией провел заседание СНБО, на котором предложили парламенту ввести военное положение. Соответствующее решение Верховная Рада поддержала в понедельник вечером.

Что говорит Россия?

В пресс-службе ФСБ, к которой в России принадлежат пограничники, сообщили о задержании трех украинских судов.

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Там настаивают, что корабли "предприняли попытку незаконных действий" в рамках "территориального моря России" (которым Кремль считает воды около Крыма) и не реагировали на требования об остановке.

Российские силовики применили оружие, трем раненым украинским морякам оказали медицинскую помощь, добавили в ФСБ.

В то же время против украинских моряков возбудили уголовные дела по обвинению в нарушении границы РФ.

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