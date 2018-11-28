США пообещали Украине полную поддержку и военную помощь - Порошенко

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Государственный секретарь США Майк Помпео пообещал Украине полную поддержку, в том числе и военную помощь, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Позже в этот день я поговорил с госсекретарем Помпео, и во время этого разговора мы получили (заверения) в полной поддержке, полноценной помощи, в том числе военной, для координации того, что нам нужно, чтобы защитить суверенитет и территориальную целостность", - сказал президент Украины в интервью CNN.

Он добавил, что полностью доволен позицией украинских союзников по ситуации в районе Керченского пролива.

Также президент прокомментировал информацию о том, что будто бы пограничники перестали пускать в Украину значительное количество российских граждан.

По его словам, пока нет решения ограничивать въезд граждан России в Украину, однако существуют соответствующие предложения от руководства Генерального штаба и Государственной пограничной службы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент Украины не уточнил, о какой именно военной помощи может идти речь

Порошенко подчеркнул, что "окончательное решение будет принято завтра (в среду), и вы узнаете, какими будут условия въезда в Украину для определенных категорий россиян".

Встреча под вопросом

По сообщению Reuters, президент США Дональд Трамп в интервью изданию Washington Post предположил, что может отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" в Аргентине.

Президент США отметил, что ожидает полного отчета об инциденте, на основании которого примет окончательное решение.

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"Может быть, я не буду проводить эту встречу (с Путиным. - Ред.). Мне не нравится эта агрессия. Мне совершенна не нужна такая агрессия", - сказал он.

Ранее Трамп заявил, что ему "не нравится, что происходит" в Керченском проливе.

Майк Помпео в понедельник призвал президента Украины и президента России напрямую участвовать в решении конфликтной ситуации вокруг Керченского пролива.

Госсекретарь США также призвал обе стороны конфликта быть "сдержанными и выполнять свои международные обязательства".

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