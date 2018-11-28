Укрзализныця временно запретит возвращать билеты онлайн: почему и на какой срок?

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Компания "Укрзализныця" временно запретит возвращать приобретенные билеты онлайн, а также оформлять групповые заявки на билеты, говорится в сообщении на сайте.

Для того, чтобы вернуть приобретенный онлайн билет, необходимо будет обратиться в железнодорожную кассу.

Согласно сообщению, ограничения вводят, чтобы "не допустить спекуляций, злоупотреблений с билетами и избежать искусственного дефицита в период новогодних и рождественских праздников".

Нельзя будет возвращать билеты с 15 декабря 2018 года до 15 января 2019 года.

По данным компании, значительное количество билетов выкупают через интернет в первые минуты продажи, а затем возвращают в продажу перед отправлением поезда.

По мнению Укрзализныци, такие данные свидетельствуют, что билеты выкупают для их последующей перепродажи.

Групповую же закупку билетов проводят, как правило, туристические фирмы.

Впервые такие ограничительные меры были введены в прошлом году.

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