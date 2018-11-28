В Украину не пускают в разы больше россиян, чем раньше

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Украинские пограничники 27 ноября отказали во въезде в Украину 80 россиянам, сообщили в Государственной пограничной службе. Это в разы больше, чем раньше.

По данным пограничного ведомства, подавляющее большинство этих граждан планировали въехать в Украину через аэропорты Киева.

"В настоящее время все подразделения переведены в полную боевую готовность, в пунктах пропуска приняты меры по усилению пограничного контроля", - рассказали ВВС News Украина в пресс-службе ведомства.

Пограничники добавили, что подавляющее большинство граждан России не смогли объяснить цель поездки, часть же не пропустили из-за посещения Крыма и недействительных документов.

Таким образом, после решения о военном положении пограничники усилили проверки и контроль в пунктах пропуска.

26 ноября на границе завернули 75 граждан России, которые хотели въехать в Украину.

Это достаточно высокий показатель, ведь в среднем ежедневно отказывали во въезде 20-30 россиянам.

Во вторник вечером в интервью CNN президент Петр Порошенко прокомментировал информацию о том, что пограничники будто бы перестали пускать в Украину значительное количество российских граждан.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Президент заявил, что въезд в Украину для определенных категорий граждан России могут ограничить

По его словам, "окончательное решение еще не принято", однако "одно из предложений от руководителя Генерального штаба и Государственной пограничной службы - ввести ограничения для россиян на въезд в Украину, в течение этого периода".

"Окончательное решение будет принято завтра (в среду), и вы будете знать, какие именно будут условия въезда в Украину для определенных категорий россиян", - сказал президент.

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