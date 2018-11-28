Катастрофа Lion Air: самолет вообще нельзя было поднимать в воздух

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Индонезийские следователи заявили, что самолет Lion Air, потерпевший крушение в октябре, "не был пригоден к эксплуатации в воздухе". На его борту погибли 189 человек.

Самолет Boeing 737 Max упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты.

В предварительном докладе отмечается, что ранее у самолета возникали технические проблемы.

Самолет Boeing 737 Max является новой версией самолетов Boeing 737, на которые существует большой спрос.

В предварительном докладе описываются подробности последнего полета самолета, но следователи отмечают, что окончательная причина аварии не определена.

О чем говорится в докладе?

Выводы Национального комитета по безопасности транспорта свидетельствуют о том, что компания Lion Air вернула самолет в эксплуатацию несмотря на то, что он сталкивался с проблемами на предыдущих рейсах.

Предпоследний рейс самолет совершил из города Денпасар на острове Бали в Джакарту.

"В течение полета самолет имел технические проблемы, но пилот решил продолжать", - сообщил журналистам Нуркахио Утомо, руководитель подразделения авиации в Национальном комитете по безопасности транспорта.

В докладе сообщается о нескольких процедурах технического обслуживания, проведенных в ответ на возникшие проблемы.

"На наш взгляд, самолет больше не был способен находиться в воздухе, и ему не стоило продолжать (полеты, - Ред.)", - отметил Утомо.

Копірайт зображення Reuters Image caption Следователи осматривают один из двигателей потерпевшего катастрофу самолета Lion Air

Следователи установили, что у самолета были проблемы с системами отсчета высоты и скорости во время предыдущих полетов.

Сенсор так называемого "угла атаки" самолета, который отвечает за эти системы, был заменен за день до катастрофы. СМИ утверждают, что он не работал во время катастрофы, и поэтому самолет падал носом вниз.

Также сообщается, что у пилотов были проблемы с противостопорной автоматизированной системой, и непонятно, почему они не попытались ее отключить.

Самолет потерпел крушение после просьбы пилота о разрешении вернуться в аэропорт Джакарты, которое он озвучил через минуту после начала полета.

Одна из семей погибших уже подала в суд на Boeing, обвиняя компанию-производителя самолета в его недостатках, а именно - в проблемах с автоматизированными системами безопасности.

Какова ситуация с безопасностью полетов в Индонезии?

Авиакомпания Lion Air за последние годы стала лидером среди компаний-лоукостеров Юго-Восточной Азии.

У этой авиакомпании, которая также эксплуатирует авиалинии Batik Air и Wings Air, существуют определенные проблемы с соблюдением стандартов безопасности. С ее самолетами происходит больше аварий, чем с самолетами других авиакомпаний страны.

В целом уровень безопасности авиации в Индонезии значительно улучшился с тех пор, как национальная авиакомпания Garuda была включена в черный список европейских и американских аэропортов - из-за пренебрежения правилами безопасности.

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