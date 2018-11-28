Россия перебросит в Крым еще одну систему С-400: что это означает для Украины

Копірайт зображення Getty Images Image caption С-400 будет переброшена на аннексированный полуостров уже в ближайшее время

Россия разместит в аннексированном Крыму новую систему противовоздушной обороны С-400 "Триумф".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа России.

В Украине считают это свидетельством наращивания военного присутствия на полуострове.

"В ближайшее время новый комплекс заступит на боевое дежурство ... и заменит предыдущий зенитный ракетный комплекс", - рассказали российские военные.

Представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин усматривает в действиях российских властей продолжение политики накопления вооружений на полуострове.

"Россия постоянно усиливает свое военное присутствие в Крыму, поэтому ничего существенно нового не происходит", - сказал он в комментарии ВВС News Украина.

По словам российских военных, недавно на полигоне в Астраханской области успешно прошли первые стрельбы "Триумфа": боевые расчеты поразили мишени, имитирующие низколетящие, скоростные и баллистические цели. Также зенитная ракетная система тестировалась на виброустойчивость в движении по разным типам дорог и на различных скоростных режимах.

Российские военные отмечают, что зенитная ракетная система С-400 "Триумф" предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 км, система способна уничтожать цели на высоте до 30 км.

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