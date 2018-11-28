Копірайт зображення SEGA VOLSKII/GettyImages Image caption 20 иностранных коммерческих судов ждут досмотра и прохода через Керченский пролив. Каждый час простоя наносит судовладельцам ущерб

Двадцать гражданских судов, следующих в Мариупольский морской торговый порт или из него, ожидают досмотра и не могут пройти через Керченский пролив.

Со вторника, 27 ноября, когда об этом стало извесно, ситуация не изменилась. Об этом BBC News Украина сообщили в пресс-центре Мариупольского порта.

Некоторые из судов простаивают более одиннадцати суток. Все они плывут под иностранными флагами. На входе в Керчь-Еникальского канала досмотра и прохода ждут 13 судов, направляющихся в Мариупольский порт. Еще семь судов стоят на выходе из Азовского моря в Керченский пролив.

Мариупольский порт работает в штатном режиме. Там продолжается строительство зернового терминала.

Согласно данным, предоставленным Министерством инфраструктуры на запрос ВВС News Украина, а также данным Администрации морских портов Украины, доходы обоих портов сократились. Если за январь-июль 2017 года Мариупольский порт получил почти 783 млн грн доходов, то за то же время в текущем году эти доходы составили менее 637 млн ​​грн.

Если в прошлом году через Мариуполь на экспорт за январь-июль прошли 35% украинских черных металлов, то в 2018 - за тот же период - только 27%. Особенно ощутимы потери Мариуполя в чугуне, перевалка которого сократилась на 50%.

Среди предприятий, которые экспортируют продукцию через Азов - "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" и "Азовсталь", входящие в группу "Метинвест" из контролируемого Ринатом Ахметовым холдинга СКМ.

BBC News Украина направила запрос в эти компании с целью получения официального ответа о том есть ли суда с их продукцией среди заблокированных и как ситуация в порту влияет на их работу в целом.

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