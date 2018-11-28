"Омбудсмен" Крыма об украинских моряках: им выдали тапочки, условия нормальные

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"Уполномоченный по правам человека в Крыму" Людмила Лубина прокомментировала условия содержания задержанных украинских моряков. Об этом она рассказала в беседе с журналисткой Русской службы Би-би-си.

В то же время украинский омбудсмен Людмила Денисова настаивает на том, чтобы к задержанным относились как к военнопленным.

"Нормальные условия"

Копірайт зображення Getty Images Image caption Людмила Лубина - "омбудсмен Крыма". Киев не признает ее полномочий на аннексированном Россией полуострове

"Со вчерашнего дня 12 [украинских моряков] доставлены в следственный изолятор. Поскольку это военнослужащие, - войны нет у нас, но военное положение Украиной объявлено - им в целом создали абсолютно нормальные условия для пребывания в СИЗО", - рассказала Лубина.

"Помещены все они в недавно отремонтированные камеры, им выдали тапочки, индивидуальные пакеты гигиены. Вчера им сухие пайки дали, а сегодня они уже на содержании - трехразовое питание, которое в принципе у нас неплохое ...", - добавила "крымский омбудсмен".

Она также рассказала, что, поскольку все украинские моряки были в форме, а по правилам пенитенциарных заведений, ее носить в СИЗО нельзя, им также выдали и одежду, и "все, что нужно".

После аннексии Крыма Россией украинские власти не признают местной власти на полуострове (включая омбудсмена), считая ее "оккупационной".

Жалоб не поступало

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лубина побеседовала с задержанными украинскими военнослужащими в зале Симферопольского суда

Людмила Лубина также заверила, что ни от кого из упомянутых 12 украинских моряков, которых Симферопольский суд арестовал накануне, никаких жалоб не поступало.

"Мы обеспечиваем нормальные условия, поскольку украинская пресса говорила, делали заявления официальные лица, что к задержанным применялись недозволенные меры воздействия. Я не знаю, что они имели в виду - пытки, или какое-то психологическое воздействие. Я вчера подошла практически к каждому и спросила, применялись ли такие меры, как они себя чувствуют, в каких условиях они находились ... Я выяснила, что никаких недозволенных мер не применялось, никто их не пытал, никто не морил голодом", - рассказала она в беседе с Русской службой Би-би-си.

"Все было нормально. Но для себя, чтобы прекратились потоки этих выдумок со стороны Украины, я как местный омбудсмен эти вопросы выяснила", - отметила Лубина.

Перевозить в Москву?

Копірайт зображення Getty Images Image caption 24 украинских моряков и сотрудников СБУ задержали российские пограничники в воскресенье вечером

Во вторник адвокат капитана одного из задержанных россиянами украинских катеров предположил, что после ареста их могут перевезти в Москву, где и будет рассматриваться дело.

Людмила Лубина сомневается в таком сценарии развития событий.

"А зачем? Создана следственная группа, на месте здесь рассматривают все доказательства, зачем в Москву? У нас довольно-таки компетентные следственные, оперативные работники", - отметила она.

"Это будет решать начальство, это вне моей компетенции", - добавила она.

Представитель России также пояснила, что перед заседанием суда украинцев держали в разных изоляторах, ведь "они группой лиц совершили преступление, их вместе в одном помещении держать нельзя - это по закону так".

"Теперь, когда мера пресечения избрана, они содержатся в СИЗО, как положено. То есть они уже определились на два месяца со своим местом жительства", - подытожила она.

Арест

Копірайт зображення Getty Images Image caption Суд в Крыму арестовал всех украинских моряков

27 ноября суды в Крыму отправили на два месяца под арест 15 украинских моряков (12 - в Симферополе, троих раненых - в Керчи).

В среду меры пресечения были выбраны для всех 24 задержанных украинцев. Адвокаты просили поместить их под домашний арест.

24 украинских моряков обвиняют в незаконном пересечении границы РФ, совершенном группой "с применением насилия или угрозой его применения".

По этой статье им грозит до шести лет тюрьмы.

Киев настаивает, что воды близ аннексированного Россией Крыма не могут считаться российской границей. Не признает его таковым и международное сообщество.

Украина также настаивает, чтобы Россия относилась к задержанным как к военнопленным.

Копірайт зображення Пресс-служба Омбудсмена Украины Image caption Людмила Денисова призывает украинское правительство выделить средства на оплату услуг адвокатов, которые будут представлять интересы моряков

"Они никаких границ не нарушали. Мы настаиваем на том, что отношение к ним со стороны РФ должно быть таким, чтобы выполнялась Женевская конвенция", - отметила в среду украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Согласно Женевской конвенции, судить военнопленных могут только военные суды.

Людмила Денисова также настаивает на том, чтобы к трем раненым украинским морякам, которые находятся в Керченской больнице, допустили архиепископа Симферопольского и Крымского УПЦ КП Климента.

ФСБ пока отказывается дать такое разрешение.

Кроме того, Людмила Денисова предлагает правительству выделить 100 тыс. грн семьям украинских моряков на услуги крымских адвокатов.

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