В Египте обнаружили мумии возрастом 3000 тысячи лет

Копірайт зображення Getty Images

В Египте в гробнице некрополя Эль-Ассасиф в окрестностях древнего города Фивы найдены два деревянных саркофага, а в них - прекрасно сохранившиеся мумии, сообщило египетское министерство по делам древностей.

"Один саркофаг украшен перьями, это значит, что его можно отнести ко времени правления 17-й династии Египта, второй саркофаг датирован временем правления 18-й династии", - сообщил министр по делам древностей Халед Аль Анани.

Семнадцатая династия правила в Древнем Египте во время так называемого Второго переходного периода в XVII-XVI веках до н. э. Наследниками этой династии были фараоны 18-й династии, объединившей Египет и создавшей Новое царство. К данной династии относят девять или 10 фараонов.

Пока непонятно, кто именно был захоронен в саркофаге, декорированном перьевым орнаментом, но во втором саркофаге, сделанном из дерева и окрашенного гипса, находится тело женщины, которую звали Поу-ю. Об этом сообщили специалисты французского Института восточной археологии, которые участвуют в раскопках.

Оба саркофага найдены в в гробнице с маркировкой TT33.

Копірайт зображення Getty Images

Третий саркофаг - черного цвета и украшен золотом. Он был найден по второй гробнице с маркировкой TT28. В нем находится тело мужчины по имени Тоо Инкетиф, он был смотрителем процесса мумификации в храме богини истины и справедливости Маат, дочери бога Ра.

Гробница Инкетифа расписана яркими цветами, они нарисованы на потолке, украшена пятью масками и более чем 1000 маленьких статуэток.

В гробнице также нашли еще несколько мумий. Они лежали не в саркофагах и, возможно, относятся к более раннему захоронению около 4 тысяч лет назад.

О существовании обеих могил уже было известно, там даже начинались археологические раскопки, но потом место раскопок оказалось частично заблокировано обломками.

По данным Telegraph археологи потратили пять месяцев на очистку около 300 метров, прежде чем они смогли получить доступ к TT28.

Раскопки обоих захоронений продолжаются.

Следите за нашими новостями в Facebook, Twitter и Telegram