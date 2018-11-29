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Президент Петр Порошенко призвал страны НАТО направить корабли в Азовское море.

В интервью немецкому изданию Bild он подчеркнул, что что присутствие кораблей НАТО необходимо, чтобы гарантировать безопасность в Азовском море.

Ранее в НАТО заявили о полной поддержке Украины и призвали Россию освободить захваченные украинские корабли и экипаж.

Конфликт между Украиной и Россией обострился 25 ноября, когда российские силовики захватили рейдовый буксир и два катера ВМС Украины в районе Керченского пролива.

После этого на части территории Украины ввели военное положение сроком на 30 дней.

Что сказал Порошенко?

В интервью Bild Порошенко заявил, что президент Путин стремится оккупировать Азовское море.

"Германия является одним из ближайших союзников, и мы надеемся, что сейчас в НАТО государства готовы переместить военно-морские корабли в Азовское море, чтобы помочь Украине и гарантировать безопасность", - сказал Порошенко.

"Мы не можем принять агрессивную политику России. Сначала был Крым, потом - восток Украины, теперь он хочет Азовское море. Германия также должна спросить себя: что будет делать Путин, если мы его не остановим?" - сказал президент.

В понедельник, 26 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию "немедленно освободить моряков и корабли, которые она захватила". При этом "России следует понять, что ее действия повлекут за собой последствия", отметил он.

По словам Столтенберга, альянс будет продолжать оказывать "политическую и практическую поддержку" Украине, которая является страной-партнером НАТО.

Копірайт зображення Reuters Image caption Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию немедленно освободить захваченные суда и их экипажи

На последнее заявление Петра Порошенко со стороны организации пока никакой реакции не было.

Реакция мира на Азовский кризис

Президент Владимир Путин прокомментировал события в Черном море, назвав захват украинских кораблей небольшим инцидентом и провокацией накануне президентских выборов.

"Это провокация, которая организована действующей властью. Думаю, что и президентом действующим - в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года", - заявил Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

Западные государства поддержали Украины.

В среду, 28 ноября, Евросоюз осудил действия России, но от новых ограничений воздержались.

После трех дней обсуждений ЕС обнародовал заявление, в котором выражает серьезную обеспокоенность в связи с опасным ростом напряженности в Азовском море и Керченском проливе в последние дни.

"Мы встревожены этим применением силы Россией, которая на фоне растущей милитаризации в этом районе неприемлема", - подчеркивается в документе.

Евросоюз призвал Россию освободить освободить захваченные суда, их экипажи и уважать суверенитет Украины.

Польша стремится установить новые санкции против России, а Германия и Франция подчеркнули необходимость уменьшить напряжение.

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить свою встречу с президентом Путиным во время саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе на этой неделе.

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