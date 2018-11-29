Порошенко призвал страны НАТО направить корабли в Азовское море
Президент Петр Порошенко призвал страны НАТО направить корабли в Азовское море.
В интервью немецкому изданию Bild он подчеркнул, что что присутствие кораблей НАТО необходимо, чтобы гарантировать безопасность в Азовском море.
Ранее в НАТО заявили о полной поддержке Украины и призвали Россию освободить захваченные украинские корабли и экипаж.
Конфликт между Украиной и Россией обострился 25 ноября, когда российские силовики захватили рейдовый буксир и два катера ВМС Украины в районе Керченского пролива.
После этого на части территории Украины ввели военное положение сроком на 30 дней.
Что сказал Порошенко?
В интервью Bild Порошенко заявил, что президент Путин стремится оккупировать Азовское море.
"Германия является одним из ближайших союзников, и мы надеемся, что сейчас в НАТО государства готовы переместить военно-морские корабли в Азовское море, чтобы помочь Украине и гарантировать безопасность", - сказал Порошенко.
"Мы не можем принять агрессивную политику России. Сначала был Крым, потом - восток Украины, теперь он хочет Азовское море. Германия также должна спросить себя: что будет делать Путин, если мы его не остановим?" - сказал президент.
В понедельник, 26 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию "немедленно освободить моряков и корабли, которые она захватила". При этом "России следует понять, что ее действия повлекут за собой последствия", отметил он.
По словам Столтенберга, альянс будет продолжать оказывать "политическую и практическую поддержку" Украине, которая является страной-партнером НАТО.
На последнее заявление Петра Порошенко со стороны организации пока никакой реакции не было.
Реакция мира на Азовский кризис
Президент Владимир Путин прокомментировал события в Черном море, назвав захват украинских кораблей небольшим инцидентом и провокацией накануне президентских выборов.
"Это провокация, которая организована действующей властью. Думаю, что и президентом действующим - в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года", - заявил Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
Западные государства поддержали Украины.
В среду, 28 ноября, Евросоюз осудил действия России, но от новых ограничений воздержались.
После трех дней обсуждений ЕС обнародовал заявление, в котором выражает серьезную обеспокоенность в связи с опасным ростом напряженности в Азовском море и Керченском проливе в последние дни.
"Мы встревожены этим применением силы Россией, которая на фоне растущей милитаризации в этом районе неприемлема", - подчеркивается в документе.
Евросоюз призвал Россию освободить освободить захваченные суда, их экипажи и уважать суверенитет Украины.
Польша стремится установить новые санкции против России, а Германия и Франция подчеркнули необходимость уменьшить напряжение.
Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить свою встречу с президентом Путиным во время саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе на этой неделе.