Украина полностью закрыла для иностранцев въезд в Крым
Государственная пограничная служба Украины решила закрыть въезд в Крым для всех иностранных граждан.
В пресс-службе ведомства BBC News Украина сообщили, что с четверга админграницу с Крымом могут пересекать только граждане Украины.
"Наши граждане могут беспрепятственно пересекать государственную границу", - сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Те иностранцы, которые на момент введения ограничений оказались в Крыму, могут беспрепятственно покинуть полуостров.
Ограничения вводятся на время действия военного положения.
"Особое внимание при контроле уделено группе риска", - добавили пограничники.
В первую очередь, по их словам, речь идет о гражданах России.
Военное положение
Вечером в понедельник, 26 ноября, Верховная Рада одобрила указ президента о введении военного положения в Украине сроком на 30 дней.
Военное положение вводится не на всей территории Украины, а только в приграничных областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах государства в Азово-Керченской акватории.
Это решение стало реакцией на захват Россией кораблей ВМС Украины в водах Керченского пролива.
Российская сторона уверяет, что украинские корабли не подавали запрос на проход через Керченский пролив и винит Киев в провокации.
Киев заявил, что это была плановая и законная морская операция, не предусматривавшая никаких военных действий. Однако российские корабли применили оружие на поражение и захватили украинские корабли.
По последним данным, на захваченных украинских кораблях находилось 24 украинца. Во вторник суд Симферополя арестовал на два месяца 12 украинских моряков. Их обвиняют в нарушении государственной границы Российской Федерации.
Кроме того, Россия объявила о размещении в Крыму новой системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф".