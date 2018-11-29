Украина полностью закрыла для иностранцев въезд в Крым

Копірайт зображення ДПСУ

Государственная пограничная служба Украины решила закрыть въезд в Крым для всех иностранных граждан.

В пресс-службе ведомства BBC News Украина сообщили, что с четверга админграницу с Крымом могут пересекать только граждане Украины.

"Наши граждане могут беспрепятственно пересекать государственную границу", - сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Те иностранцы, которые на момент введения ограничений оказались в Крыму, могут беспрепятственно покинуть полуостров.

Ограничения вводятся на время действия военного положения.

"Особое внимание при контроле уделено группе риска", - добавили пограничники.

В первую очередь, по их словам, речь идет о гражданах России.

Военное положение

Вечером в понедельник, 26 ноября, Верховная Рада одобрила указ президента о введении военного положения в Украине сроком на 30 дней.

Военное положение вводится не на всей территории Украины, а только в приграничных областях: Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и во внутренних водах государства в Азово-Керченской акватории.

Это решение стало реакцией на захват Россией кораблей ВМС Украины в водах Керченского пролива.

Российская сторона уверяет, что украинские корабли не подавали запрос на проход через Керченский пролив и винит Киев в провокации.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Между тем российские военные разместили зенитную ракетную систему С-400 "Триумф" в Джанкое, в 12 километрах от админграницы с Крымом

Киев заявил, что это была плановая и законная морская операция, не предусматривавшая никаких военных действий. Однако российские корабли применили оружие на поражение и захватили украинские корабли.

По последним данным, на захваченных украинских кораблях находилось 24 украинца. Во вторник суд Симферополя арестовал на два месяца 12 украинских моряков. Их обвиняют в нарушении государственной границы Российской Федерации.

Кроме того, Россия объявила о размещении в Крыму новой системы противовоздушной обороны С-400 "Триумф".

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