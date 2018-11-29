"Украинских моряков вывезли в Москву" - адвокат

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Украинских моряков, которых россияне захватили после атаки в Азовском море, из оккупированного Крыма доставили в московский следственный изолятор "Лефортово".

Об этом в своем Facebook написал Джемиль Темишева, адвокат одного из плененных украинцев - Романа Мокряка.

"Моряки уже в Москве. Коллеги из Лефортово сообщили".

По данным адвоката, сегодня из-за "технических мероприятий" следственный изолятор "Лефортово" был практически полностью закрыт. "А мы в Симферополе не смогли зайти к своим подзащитным, так как с ними, якобы, проводились какие-то мероприятия. Вот как-то так", - добавил Темишев.

В комментарии BBC News Украина он заявил, что пока не знает, о каком количестве украинских моряков может идти речь.

О том, что украинских моряков вывозят в Москву, также сообщает "Радио Свобода". Издание ссылается на крымскотатарских активистов Наримана Джелала и Эмине Авамилеву.

Представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин пишет, что "военнопленных (всех или часть) по имеющимся сведениям могут перевезти/перевезли из оккупированного Крыма в Москву". Он уточнил, однако, что эта информация еще проверяется.

Вчера, 28 ноября, стало известно, что крымские суды в Симферополе и Керчи избрали меру пресечения для всех 24 украинцев, находящихся на захваченных Россией судах. Всех их арестовали до 25 января 2019 года.

Украинцев обвиняют в нарушении государственной границы РФ. По этой статье им грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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Что произошло с моряками?

В воскресенье, 25 ноября стало известно, что российские пограничники захватили украинские корабли и моряков, находившихся на бортах кораблей.

Российская сторона уверяет, что украинские суда не подавали запрос на проход через Керченский пролив и винит Киев в провокации.

Киев заявил, что это была плановая и законная морская операция, не предусматривавшая никаких военных действий. Однако российские корабли применили оружие на поражение и захватили украинские корабли.

Трое украинцев получили ранения. В течение нескольких дней они находились в керченской больнице, однако сегодня появилась информация, что их выписали и переправили в Симферополь.

В пресс-службе ФСБ настаивают, что украинские корабли "предприняли попытку незаконных действий" в рамках "территориального моря России" (которым Кремль считает воды около Крыма) и не реагировали на требования об остановке.

Инцидент стал поводом для введения на территории отдельных украинских областей военного положения.

29 ноября министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что "подписал приказ относительно предоставления материальной помощи в сумме 50 тысяч гривен каждому из военнослужащих ВМС Украины, которые выполняли задание в районе Керченского пролива и были взяты в плен россиянами 25 ноября 2018 года".

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