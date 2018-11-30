Самолет Меркель совершил экстренную посадку в Кельне вскоре после взлета
Канцлер Германии Ангела Меркель пропустит открытие саммита "Большой двадцатки" в Аргентине из-за того, что ее самолет совершил вынужденную посадку вскоре после взлета из аэропорта в Берлине.
Именно на этом самолете летела немецкая делегация во главе с канцлером для участия в саммите.
В ее офисе говорят, что Меркель и члены делегации совершили безопасную, но незапланированную посадку в Кельне после того, как на самолете возникла техническая проблема.
Самолет повернул назад, когда находился над Нидерландами, сообщает немецкое информационное агентство dpa.
Как сообщают, Меркель отправится в Буэнос-Айрес в пятницу.
Никаких деталей технической неисправности не предоставили.
Капитан объявил пассажирам, что он решил вернуться после "неисправности нескольких электронных систем", сообщает агентство Reuters.
На взлетно-посадочной полосе аэропорта самолет встретили машины экстренных служб.
Как сообщается, Меркель и делегацию Германии отправили автобусом в отель в Бонне.
Немецкие СМИ также добавили, что канцлер и министр финансов Олаф Шольц, как ожидается, прибудут в Аргентину в пятницу, возможно, регулярным рейсом.
Правительственный самолет Airbus A340 назван в честь Конрада Аденауэра, послевоенного канцлера Западной Германии.
Проблемы у этого самолета возникают не впервые.
В октябре он приземлился в Индонезии после того, как грызуны повредили электрические кабели во время ежегодной встречи Международного валютного фонда (МВФ), сообщает dpa.