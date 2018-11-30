Самолет Меркель совершил экстренную посадку в Кельне вскоре после взлета

Копірайт зображення EPA Image caption На земле самолет встретили машины экстренных служб

Канцлер Германии Ангела Меркель пропустит открытие саммита "Большой двадцатки" в Аргентине из-за того, что ее самолет совершил вынужденную посадку вскоре после взлета из аэропорта в Берлине.

Именно на этом самолете летела немецкая делегация во главе с канцлером для участия в саммите.

В ее офисе говорят, что Меркель и члены делегации совершили безопасную, но незапланированную посадку в Кельне после того, как на самолете возникла техническая проблема.

Самолет повернул назад, когда находился над Нидерландами, сообщает немецкое информационное агентство dpa.

Как сообщают, Меркель отправится в Буэнос-Айрес в пятницу.

Никаких деталей технической неисправности не предоставили.

Капитан объявил пассажирам, что он решил вернуться после "неисправности нескольких электронных систем", сообщает агентство Reuters.

На взлетно-посадочной полосе аэропорта самолет встретили машины экстренных служб.

Как сообщается, Меркель и делегацию Германии отправили автобусом в отель в Бонне.

Копірайт зображення EPA Image caption Меркель пришлось заночевать в отеле в Бонне

Немецкие СМИ также добавили, что канцлер и министр финансов Олаф Шольц, как ожидается, прибудут в Аргентину в пятницу, возможно, регулярным рейсом.

Правительственный самолет Airbus A340 назван в честь Конрада Аденауэра, послевоенного канцлера Западной Германии.

Проблемы у этого самолета возникают не впервые.

В октябре он приземлился в Индонезии после того, как грызуны повредили электрические кабели во время ежегодной встречи Международного валютного фонда (МВФ), сообщает dpa.

Копірайт зображення AFP Image caption Канцлер Германии пользуется самолетом "Конрад Аденауэр" во время государственных визитов

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