Украина ограничит въезд мужчинам из России в возрасте 16-60 лет

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Гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет ограничили въезд в Украину. Об этом заявил на совещании с президентом Украины председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

"В пунктах пропуска осуществляются усиленные меры контроля, на сегодня ограничен въезд иностранцев, прежде всего, это граждан Российской Федерации, осуществляется непропуск граждан Российской Федерации в возрасте от 16 до 60 лет, мужского пола", - сказал он.

При этом в случае поездок с гуманитарной целью российских мужчин будут пропускать.

"В случае обстановки гуманитарного характера пропуск граждан Российской Федерации, которые едут на похороны или с какой-то другой целью, мы пропускаем", - сказал он.

Президент Порошенко уточнил, что это "меры, которые помешают Российской Федерации формировать здесь отряды частных армий... и не дадут провести операции, которые они пытались провести в 2014 году".

Skip Twitter post by @poroshenko Україна ввела обмеження щодо в'їзду громадян РФ чоловічої статі віком від 16 до 60, щоб РФ не формувала в Україні загони "приватних" армій, які насправді є представниками Збройних Сил РФ. Щоб не дати росіянам здійснити в Україні ті операції, які вони планували ще у 2014 році. pic.twitter.com/upJyp1JLrO — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 ноября 2018 г.

Г-н Цигикал уточнил, что для граждан Украины не будет никаких ограничений.

Президент также заявил, что выступает за ужесточение требований регистрации граждан России, которые находятся в Украине, особенно в областях, где военное положение.

"Я бы ужесточил требования к регистрации, особенно в областях, в которых введено военное положение, в отношении граждан Российской Федерации. Предложения прошу внести мне в течение 24 часов на утверждение", - сказал он.

В пресс-службе Госпогранслужбы Украины BBC News Украина сообщили, что граждане России мужского пола в возрасте 16-60 лет с самого начала вооруженной агрессии относятся к группе риска и относительно них осуществлялся усиленный пограничный контроль.

В четверг Государственная пограничная служба Украины решила закрыть въезд в Крым для всех иностранных граждан.

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