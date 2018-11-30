СБУ проводит обыск у настоятеля Киево-Печерской Лавры

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Служба безопасности проводит обыск у настоятеля Киево-Печерской Лавры - митрополита Вышгородского и Чернобыльского Украинской православной церкви Московского патриархата Павла (Лебедя). Об этом заявил руководитель аппарата СБУ Игорь Гуськов.

"СБУ под процессуальным руководством прокуратуры Киевской области... проводит санкционированные следственные действия у настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополита Павла (Лебедя)", - сказал Гуськов.

Обыск проходит в рамках уголовного производства по статье о разжигании межконфессиональной вражды.

Он добавил, что о результатах обысков будет сообщено дополнительно.

В СБУ подчеркнули, что данное уголовное дело открыто не против Павла, а по факту разжигания межконфессиональной вражды.

Председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископ Климент (Вечеря) в комментарии BBC News Украина сообщил, что обыск проводится не по месту жительства митрополита, а в подсобном "хозяйстве Киево-Печерской Лавры в селе Воронков Бориспольского района Киевской области".

Архиепископ Климент сказал, что причина обыска ему неизвестна.

По данным источников BBC News Украина, СБУ может расследовать факты распространения антиукраинской литературы.

В Русской православной церкви обыск считают частью плана по принуждению епископов к участию в объединительном соборе.

"Со стороны власти Украины начинаются "активные мероприятия" по обеспечению "добровольного" объединения украинских православных. Возможно, такую ​​задачу поставили вчера в Стамбуле?" - заявил "Интерфаксу" заместитель председателя синодального отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.

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