Копірайт зображення AFP/GETTY IMAGES Image caption Накануне суд в Симферополе назначил задержанным украинцам два месяца ареста

Всех 24 украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива, перевезли в Москву. Об этом сообщила "уполномоченный по правам человека Крыма" Людмила Лубина.

"Ни одного моряка в СИЗО Симферополя не осталось", - подтвердила Лубина.

Сейчас их могут перевести только в следственный изолятор, "пока они арестованы".

По ее словам, по ходатайству следователя, это могут изменить.

В четверг адвокат Джемиль Темишев, который защищает интересы командира судна "Бердянск" Романа Мокряка, сообщил, что его подзащитного вместе с другими украинцами вывезли в Москву.

Об этом ему сообщили "коллеги из Лефортово".

Адвокат сказал BBC News Украина, что не знает, о каком именно количестве моряков идет речь.

Допуск к морякам

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В российском МИДе сообщили, что получили от украинских дипломатов ноту с требованием обеспечить консульский доступ к морякам.

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что консулы Украины готовы к переводу моряков в "Лефортово".

"Наши консулы готовы к этому, поскольку у нас туда есть доступ", - сказал министр на совещании у президента.

Он также сообщил, что Международный комитет Красного креста направил в Москву просьбу предоставить допуск к задержанным морякам.

"Причем, требуют как физического допуска, так и медицинского. Поскольку мы не знаем, какое физическое и психологическое давление на них сегодня оказывается. Мы должны получить независимую информацию", - заявил Климкин.

Он напомнил, что согласно международному гуманитарному праву задержанные моряки являются военнопленными и поэтому суду не подлежат.

"Мы получили поддержку со стороны наших международных партнеров по этой позиции", - уточнил министр.

Европейский суд по правам человека обязал Россию в понедельник, 3 декабря, предоставить информацию о захвате в плен украинских моряков.

Россия должна сообщить о юридических основаниях задержания моряков, месте содержания, полученных ранениях и оказании медицинской помощи.

Такое решение Европейский суд принял в ответ на заявление правительства Украины о защите прав моряков, задержанных Россией в Керченском проливе.

Арест на два месяца

Копірайт зображення GETTY IMAGES Image caption Задержанные моряки являются военнопленными и суду не подлежат, заявил глава МИД Павел Климкин

28 ноября стало известно, что крымские суды в Симферополе и Керчи избрали меры для всех 24 украинцев, находившихся на задержанных Россией судах.

Их обвиняют в нарушении государственной границы РФ. По этой статье им грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Согласно решению суда, украинцы будут находиться под арестом в течение как минимум двух месяцев: до 25 января 2019 года.

Моряки находились на борту рейдового буксира "Яны Капу" и катеров украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь", которые 25 ноября захватили российские пограничники якобы из-за нарушения границы в районе Керченского пролива.

В Украине это назвали провокацией и актом агрессии. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий обнародовало карту, на которой указано, что Россия атаковала украинские военные корабли в международных водах Черного моря, то есть за пределами линии государственной границы Украины на море, которое временно контролируется Украиной вследствие оккупации территории АР Крым.

Во время нападения российские корабли применили оружие, трое украинцев получили ранения.

В течение нескольких дней они находились в керченской больнице, однако накануне появилась информация, что их выписали и переправили в СИЗО.

Среди экипажа были двое сотрудников СБУ, которые "выполняли служебные задачи по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины", сообщили в ведомстве.

Украина, ряд европейских стран, Канада, США, а также ЕС и НАТО призвали Россию немедленно освободить украинские корабли и экипаж.

Накануне президент Дональд Трамп отменил встречу с президентом Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине, поскольку Россия до сих пор не отпустила украинских моряков и корабли.

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