"Что там искать?" - настоятель Киево-Печерской Лавры об обысках

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Обыски у настоятеля Киево-Печерской лавры, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Украинской православной церкви Московского патриархата Павла (Лебедя) в Бориспольском районе Киевской области завершены.

Правоохранители заявили, что изъяли "все необходимое для дальнейших следственных действий".

Об этом сообщил пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции Украины в Киевской области Николай Жукович.

Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел заявил, что последние пять лет не был в доме, в котором проводились обыски.

Обыски

Обыски прошли в рамках производства, которое открыто по ч. 2 ст. 161 УК - нарушение равноправия граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений.

"Обыски уже завершены на нескольких объектах в Бориспольском районе Киевской области", - заявил Николай Жукович. Он, однако, не исключил, что обыски могут провести также в других местах.

"Будет продолжено досудебное расследование этого уголовного производства", - добавил Жукович.

Настоятель Киево-Печерской Лавры Павел заявил, что обыски провели в доме, который числится на нем, но с 2013 года он там не был.

По словам Павла, в 2014 году этот дом ограбили.

"В 2014 году этот дом был разграблен, было вынесено пять икон, забрали ящик водки, которая там была. Я обращался в милицию, обращался к прокурору, хотелось мне иконы вернуть", - рассказал настоятель.

Сейчас дом выставлен на продажу, рассказал Павел во время видеообращения. Он также выразил удивление: зачем проводить обыски в хозяйственных комплексах?

"Почему идти в хозяйство? Что, коровы - террористки? Овцы? Что искать там? Я не против, пусть ищут. Возможно, кому весной надо будет навоза, так будете знать, где взять его для своей грядки", - заявил настоятель Киево Печерской Лавры.

Что ищет СБУ?

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В СБУ подчеркнули, что это уголовное дело не против Павла, а по факту разжигания межконфессиональной вражды.

По данным источников BBC News Украина, СБУ, возможно, расследует факты распространения литературы антиукраинского содержания.

Из слов наместника Лавры следует, что в доме, где проходил обыск, правоохранители нашли некую "брошюру". "Кто-то положил брошюру 2017 года, но я там (в доме. - Ред.) был в 2013 году", - сказал Павел.

Тем временем в Российской православной церкви обыск считают частью плана по принуждению епископов к участию в объединительном соборе.

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