Скончался Джордж Буш-старший: президент, который боялся независимой Украины

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Знаменитая максима Конфуция "не дай бог жить во время великих перемен" не относится к политикам.

В возрасте 94 лет ушел из жизни Джордж Герберт Уокер Буш - 41-й президент Соединенных Штатов, сообщил его сын - также экс-президент - Джордж Буш-младший.

Республиканец Джордж Буш-старший провел в Белом доме только один президентский срок - с 1989 по 1993.

Однако на время именно президентства Буша выпал период исторических перемен в мире: падение коммунизма в Европе, падение Берлинской стены, распад СССР.

По оценкам аналитиков, он не столько вызывал и направлял их, сколько отвечал на вызовы, но место в учебниках истории ему обеспечено.

Особенно Буша запомнили украинцы - за несколько недель до провозглашения независимости в августе 1991 года он приехал в Киев и в своей знаменитой речи призвал Киев не отделяться от Москвы.

Баловень фортуны

41-й президент Америки много лет прожил в Хьюстоне, из-за чего его часто называли "техасцем", но родился и вырос в Новой Англии.

Он появился на свет 12 июня 1924 года в Милтоне, штат Массачусетс.

Многие хозяева Белого дома - Эйзенхауэр, Никсон, Рейган, Билл Клинтон - вышли из рядовых и даже неблагополучных семей. Буш принадлежал к потомственной элите.

Фамильное поместье в Кеннебанкпорте, где побывали многие мировые лидеры, включая Владимира Путина, приобрел еще его дед, а отец был банкиром и сенатором.

Джордж Буш-младший через восемь лет после отца также стал президентом - небывалый случай в истории США. Другой сын, Джеб Буш, является губернатором Флориды.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Джордж Буш-старший со своими четырьмя сыновьями (слева направо): Нейлом, Джебом, Джорджем и Марвином. 1970 год

Российские комментаторы проводили параллели между "династией Бушей" и кремлевской операцией "Преемник" 2008 года. Однако Буш-младший победил на выборах, когда его отец давно ушел из активной политики и административного ресурса использовать не мог.

После Пёрл-Харбора 17-летний Джордж пошел добровольцем в летную школу и воевал в Тихом океане, пилотируя бомбардировщик "Эвенджер", базировавшийся на авианосце "Сан-Хасинто". На том же театре сражался другой будущий президент, Джон Кеннеди, только не летчиком, а командиром торпедного катера.

2 сентября 1944 года во время атаки на остров Титидзима самолет Буша был подбит, но он все-таки сбросил бомбы, и лишь затем взял курс в океан, где выпрыгнул с парашютом. Буш четыре часа плавал на надувном плоту, прежде чем его подобрала подводная лодка. Два других члена экипажа погибли.

Послевоенная жизнь будущего президента напоминала воплощенную американскую мечту. Капитан бейсбольной команды Йельского университета. Основатель нефтяной компании в Хьюстоне, к 40 годам миллионер. Счастливый семьянин: на своей юношеской любви Барбаре Пирс он женился через неделю после возвращения с фронта, прожил с ней 72 года и имел шестерых детей.

Копірайт зображення George Bush Presidential Library Image caption Джордж Буш-старший женился на своей юношеской любви Барбаре Пирс через неделю после возвращения с фронта, прожил с ней 72 года и имел шестерых детей

Аналитик и дипломат

Путь Джорджа Буша-старшего в Белый дом нетипичен для Америки.

Не считая четырех лет пребывания в палате представителей в 1966-1970 годах и неудачной попытки вслед за этим баллотироваться в сенат, он делал карьеру не выборного политика, а чиновника-назначенца: при Никсоне и Форде был представителем в ООН, первым после восстановления отношений послом США в КНР и директором ЦРУ.

Граждане США сравнительно мало интересуются внешней политикой, озабочены в основном, как они выражаются, "вопросами ножа и вилки", и в качестве кандидатов в президенты предпочитают людей с соответствующим опытом. Буш - единственный профессиональный международник среди хозяев Белого дома.

При президенте Картере он был профессором университета Райса в Хьюстоне и директором Совета по международным отношениям - влиятельного консервативного аналитического центра.

В 1980 году Рональд Рейган предложил ему бороться за Белый дом в тандеме.

Умеренный консерватор

Через восемь лет Буш стал первым с 1836 года "вице", сделавшимся президентом не в результате смерти или отставки патрона, а победив на выборах.

На республиканском конвенте 1988 года он декларировал приверженность классическому американскому консерватизму: за клятву верности флагу, школьную молитву, смертную казнь, право на оружие и против абортов. Там же он произнес впоследствии дорого обошедшуюся ему фразу: "Читайте по моим губам: нет новым налогам".

Буш получил 53,4% голосов избирателей против 45,6% у демократа Майкла Дукакиса. В 1990 году победоносная и практически бескровная операция "Буря в пустыне" на время подняла его рейтинг до 89%.

Копірайт зображення MIKE SARGENT Image caption Рональд Рейган поддержал кандидатуру Буша на президентских выборах 1988 года. На фото - действующий и следующий президенты с женами Нэнси Рейган и Барбарой Буш

Менее успешной оказалась экономическая политика. Выросла безработица, впервые всерьез встала проблема бюджетного дефицита. Чтобы сократить его, администрация пошла на повышение налогов.

В 1992 году выборы выиграл Билл Клинтон под лозунгом "Все дело в экономике, чудак!"

Партнер Горбачева

Отношения Джорджа Буша с Россией начались с поездки на похороны Леонида Брежнева в ноябре 1982 года.

В январе 89-го, когда Буш вступил на президентский пост, в Москве, по выражению Михаила Горбачева, "процесс пошел" уже вовсю.

"Тоталитарная эра проходит, старые идеи сдуваются как листья с безжизненных деревьев. Мир, обновленный свободой, покажется родившимся заново, и дни диктаторов закончатся", - сказал Буш в инаугурационной речи.

Копірайт зображення AFP Image caption При Горбачеве и Буше-старшем отношения Москвы и Вашингтона переживали подъем

Многие исследователи подчеркивают историческую роль саммита на Мальте 2-3 декабря 1989 года.

По имеющимся данным, вопрос о будущем Варшавского Договора и НАТО там не обсуждался, но советский лидер дал обещание не препятствовать переменам в Восточной Европе военной силой. Впрочем, в Польше, ГДР, Венгрии и Болгарии режимы к тому времени уже сменились.

19 августа 1991 года американский президент в официальном заявлении выразил озабоченность событиями в Советском Союзе, осудил "антиконституционное использование силы" и поддержал "призыв президента Ельцина к восстановлению законных органов власти".

Сразу вслед за этим он позвонил в Москву и попросил соединить его с Горбачевым, отказавшись от предложенного разговора с "и.о. президента" Геннадием Янаевым.

"Котлета по-киевски"

Осенью 1991 года вашингтонская администрация, опасаясь непредсказуемости и нестабильности в ядерной державе, недвусмысленно давала понять, что хотела бы сохранения на территории СССР, кроме стран Балтии, единого государства во главе с Горбачевым.

Еще до путча, 1 августа 1991 года, Буш посетил Киев, выступил в Верховной Раде и предостерег украинцев от "суицидального национализма".

Он предостерегал от независимости, при которой удаленный деспот сменится локальным, мол, американцы не будут поддерживать тех, кто ищет независимости, чтобы заменить дистанционную тиранию на локальный деспотизм. Тогда же он настаивал, что США поддерживают борьбу в СССР за демократию и экономические реформы, но в рамках единой страны.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Легендарное выступление Джорджа Буша в Верховной Раде УССР 1 августа 1991 года. На заднем плане - спикер Рады Леонид Кравчук

Накануне поездки в Киев Джордж Буш посетил Москву, где провел переговоры с Михаилом Горбачевым. Тогда, по воспоминаниям очевидцев, Буш пообещал Горбачеву, что будет настраивать украинцев против независимости.

Однако не все в Республиканской партии поддержали киевскую речь Буша, а редактор газеты The New York Times Уильям Сафир назвал ее Chicken Kiev speech ("котлетой по-киевски"),

Гораздо позже сам Буш рассказал, что целью речи было удержать украинцев от "глупых поступков", могших привести к силовому противостоянию.

Тогдашний руководитель парламента Украины Леонид Кравчук в более поздних интервью утверждал, что Джордж Буш давал ему речь перед выступлением и даже несколько смягчил ее после замечаний.

Причиной такой жесткой позиции американского президента Кравчук называл "страх, который ему внушил Горбачев".

Однако события пошли по-иному.

Горбачев впоследствии говорил, что Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич, подписав Беловежские соглашения, первым делом позвонили Бушу, а уж затем ему, и сильно этим возмущался.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Джордж Буш-старший во время частного визита в Киев в 2004 году. Справа - тогдашний американский посол в Украине Джон Хербст

По оценкам историков, после распада СССР Буш и его госсекретарь Джеймс Бейкер рассуждали и действовали в рамках прежней парадигмы, когда вся мировая политика рассматривалась сквозь призму отношений между Москвой и Вашингтоном.

Они надеялись со временем видеть Россию стратегическим союзником и полагали, что страна, богатая природными ресурсами, ядерная держава и постоянный член Совета Безопасности ООН важнее для национальных интересов США, чем восточноевропейские государства, тем более бывшие советские республики, которые американцы порой с трудом находили на карте.

В феврале 1990 года Бейкер заявил на встрече с Горбачевым в Москве: "Мы понимаем, что Советскому Союзу важно иметь гарантии того, что не произойдет распространения юрисдикции или военного присутствия НАТО ни на один дюйм в восточном направлении".

Процесс расширения Альянса был запущен при Билле Клинтоне.

Последний герой

В 1940-х годах Буш был самым молодым пилотом американских вооруженных сил, в начале 90-х оказался единственным государственным лидером - ветераном Второй мировой войны.

После его поражения в борьбе за Белый дом газета "Московский комсомолец" опубликовала письмо российской читательницы: "Мне жаль, что американцы упустили, возможно, последний шанс выбрать своим президентом настоящего мужчину".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Не каждый прыгает с парашютом в 90-й день рождения

Свой 90-летний юбилей Джордж Буш отметил парашютным прыжком - хоть и в инвалидном кресле.

18 апреля 2018 года скончалась Буша Барбара, после чего резко ухудшилось здоровье и у самого бывшего президента США.

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