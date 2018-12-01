Керамика за 5 долларов оказалась изделием древней Индской цивилизации

Копірайт зображення Hansons Auctioneers

Керамика за пять долларов оказалась древним изделием Индской цивилизации возрастом более 4000 лет

Горшочек с изображением антилопы попался на глаза Карлу Мартину пять лет назад на блошином рынке в Уиллингтоне, графство Дербишир.

Он купил его и все это время использовал в качестве стаканчика для зубной щетки.

Сегодня он признается, что чувствует себя неловко из-за того, что так утилитарно использовал этот предмет одной из древнейших человеческих цивилизаций.

Карл Мартин, по собственному признанию, любит все старинное, необычное и коллекционное. Горшочек понравился ему с первого взгляда, и он отдал за него и еще одно изделие из керамики 4 фунта стерлингов (5 долларов. - Ред.).

"Я поставил его в ванной и хранил в нем зубную щетку и пасту, - говорит он. - На нем даже осталось несколько следов от пасты. Я, конечно, подозревал, что это очень старый горшочек, но потом и думать об этом забыл".

Копірайт зображення Hansons Auctioneers Image caption Карл Мартин недоумевает, как древний горшочек попал на блошиный рынок

По оценке аукционера Джеймса Бренчли, горшочек был изготовлен за 1900 лет до нашей эры представителями Индской цивилизации бронзового века, которые преимущественно находились на территории современной Индии, Пакистана и Афганистана.

"Вместе с древним Египтом и Месопотамией это была одна из трех ранних колыбелей цивилизации и самая обширная из них".

"Удивительное дело, - добавляет Карл Мартин, - остается лишь гадать, как этот древний предмет из долины реки Инд оказался на барахолке в Южном Дербишире".

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