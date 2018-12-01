62 гривны под елочку пенсионеру. Что еще изменится с 1 декабря?

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С 1 декабря правительство повышает размер минимальной пенсии и прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц. Эти изменения повлияют на размер других социальных выплат. Однако повышение будет незначительным - всего 62 гривны.

ВВС News Украина также собрала другие нововведения, которые вступят в силу с началом зимы.

Менее двух евро

Размер минимальной пенсии в Украине с 1 декабря 2018 года возрастет до 1497 гривен.

"С 1 декабря 2018 года прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц и минимальный размер пенсий возрастет до 1497 гривен. Соответствующий перерасчет будет осуществлен также всем пенсионерам, размер пенсий которых зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц", - заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

С 1 июля по 30 ноября эта цифра оставалась на уровне 1435 гривен. Таким образом, повышение составит всего 62 гривны.

Будут перечислены надбавки, повышения и другие доплаты к пенсиям, размер которых рассчитывается, исходя из прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Суммы, на которые выросли пенсионные выплаты, у каждого будут разные.

По состоянию на октябрь 2018 года средняя пенсия в Украине составила 2577 гривен.

Цены на газ для промышленности

Другое нововведение, вступающее в силу с 1 декабря, касается промышленности.

"Нафтогаз Украины" на 17% снизит минимальные цены на газ для промышленных потребителей. В следующем месяце цены на газ составят 11,2 грн за кубометр.

По данным пресс-службы "Нафтогаза", в ноябре стоимость газа составляла 13,44 грн за кубометр.

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"Зима" на КПП на Донбассе

С 1 декабря 2018 года, согласно распоряжению командующего Объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения перейдут на зимний график работы.

Пропуск людей и транспорта будет осуществляться ежедневно с 08:00 до 17:00.

В военно-гражданских администрациях Донецкой и Луганской областей сообщили, что введение военного положения не повлияет на работу пунктов пропуска. Однако на КПП будут усилены меры безопасности.

В летнее время КПП работали с 6:00 до 20:00.

Ежесуточно на всех пунктах въезда-выезда на линии соприкосновения фиксируется несколько десятков тысяч перехода людей.

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