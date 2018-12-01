Участились случаи отказа гражданам Украины во въезде в РФ - Госпогранслужба
В России участились случаи отказа гражданам Украины во въезде в эту страну.
Об этом BBC News Украина сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.
По его словам, в пятницу, 30 ноября, не смогли въехать в РФ 39 граждан Украины. Еще несколько дней назад соответствующий показатель был почти в два раза ниже.
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"Мы слышали обвинения со стороны России, а также то, что они не будут применять никаких зеркальных мер. Однако мы видим, что все-таки они отказывают в праве въезда в свое государство украинцам", - заявил представитель Госпогранслужбы.
30 ноября Украина объявила о введении запрета на въезд в страну россиянам мужского пола от 16 до 60 лет. Их отнесли к группе риска.
Как пояснили в Госпогранслужбе, к россиянам во всех пунктах пропуска будут применяться меры особого контроля, среди которых интервьюирование и тщательная проверка предоставляемой ими информации.
За первый день действия новых правил в Украину не впустили около 100 россиян, рассказал Демченко.
Большинство из них не смогли подтвердить цель своего визита, некоторые не имели надлежащих документов.
За день до этого, 29 ноября, пересечь границу с Украиной пыталось около 1,5 тысячи граждан России, отказ во въезде получили 75 человек.
Как рассказал представитель Госпогранслужбы, количество отказов украинцам во въезде на территорию России менялось.
По словам Демченко, в определенный период доходило до 50 отказов в день, но в последнее время эта цифра уменьшилась.
Президент Порошенко, объявляя о новых ограничениях, уточнил, что это - "меры, которые мешают Российской Федерации формировать здесь отряды частных армий, ... и не дать им провести операции, которые они пытались провести в 2014 году".
Российские власти отнеслись к нововведениям резко отрицательно, но пока сходятся во мнении, что "зеркальные меры" в данном случае применять не нужно.
По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, "те кульбиты, которые мы видим сегодня в Киеве и вообще в целом, к сожалению, на Украине, это полностью дисфункция государственного устройства, которое является следствием диких, нельзя сказать, что непродуманных, диких телодвижений руководства страны".
По данным Государственной службы статистики, в 2017 году границу с Украиной пересекли 1,46 млн граждан России.
С 26 ноября по 26 декабря в десяти областях Украины введен режим военного положения. Это произошло после захвата россиянами украинских военно-морских судов и находящихся на них моряков в Керченском проливе.