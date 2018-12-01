"Застрял, зараза": экспресс в Борисполь сломался на второй день работы

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Скоростной экспресс в аэропорт "Борисполь" сломался на второй день после начала работы. Об этом сообщает корреспондент "Громадського" с места события.

По его словам, экспресс выехал с вокзала в 11:01 и должен был прибыть в аэропорт в 11:37. Однако в пяти километрах от терминала D, прямо посреди поля, поезд сломался. Он тронулся с места только через час.

Сейчас все пассажиры поезда уже в аэропорту.

Причины неисправности пока точно не известны. Некоторые сотрудники экспресса говорят, что возникли проблемы с двигателем.

По меньшей мере один пассажир пропустил свой самолет.

"Живу в Австралии, здесь был по делам. Учитывая погодные условия, решил ехать поездом. Решение было, к сожалению, ошибочным. Поезд застрял, зараза, в дороге. У меня рейс со многими пересадками, а самолет уже улетел", - рассказал мужчина.

Запуск скоростного экпресса Kyiv Boryspil Express состоялся вчера, 30 ноября.

Проект стоимостью 580 миллионов

Строительство скоростной линии железнодорожного сообщения между Киевом и аэропортом "Борисполь" анонсировали еще несколько лет назад, однако сами работы начались только в мае этого года.

Тестовый пуск подвижного состава состоялся в октябре.

По словам Владимира Гроймана, общая стоимость проекта составила 580 млн гривен.

Согласно расписанию, Kyiv Boryspil Express будет курсировать круглосуточною с интервалом около 1 часа, а в отдельные отрезки времени интервалы будут сокращаться до 25-30 минут.

Экспресс будет курсировать с железнодорожного вокзала и делать всего одну остановку на станции "Дарница", продолжительность которой составит две-три минуты.

Время в пути с Центрального железнодорожного вокзала составит порядка 40 минут. Для тех, кто будет отправляться из "Дарницы", - менее 20 минут.

Стоимость проезда - 80 гривен.

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