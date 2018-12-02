Боксер Гвоздик стал чемпионом мира в полутяжелом весе

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Украинский боксер полутяжелого веса Александр Гвоздик завоевал титул чемпиона мира по версии WBC, нокаутировав канадца Адониса Стивенсона.

Уже в третьем раунде украинскому боксеру почти удалось сбить с ног соперника. Следующие несколько раундов прошли в позиционной борьбе.

Развязка наступила лишь в 11-м раунде. Гвоздик одержал победу нокаутом, нанеся канадцу несколько мощных ударов.

Для 41-летнего Адониса Стивенсона это была десятая защита титула чемпиона мира, которым он владел с июня 2013 года.

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