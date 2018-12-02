Путин изложил Трампу и Меркель свое видение инцидента в Керченском проливе

Копірайт зображення Getty Images Image caption Несмотря на отмену официальной встречи, Путин и Трамп кратко пообщались в кулуарах саммита G-20 в Буэнос-Айресе

Владимир Путин и Дональд Трамп неформально пообщались в кулуарах саммита G-20 в Аргентине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Во время обеда у президента Трампа и первой леди было несколько неформальных бесед с мировыми лидерами, в том числе и с президентом Путиным", - сказала Сара Сандерс, отвечая на вопрос журналистов о том, встречался ли Трамп с российским президентом.

Ранее президент США отменил намеченную официальную встречу с Путиным, сославшись на события в Керченском проливе.

"Исходя из того, что корабли и матросов не вернули в Украину из России, я решил, что лучше для всех заинтересованных сторон будет, если я отменю запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным", - написал Трамп в Twitter 29 ноября.

Президент России подтвердил, что в рамках саммита G-20 состоялась его неформальная беседа с президентом США.

На пресс-конференции после завершения саммита в Буэнос-Айресе президент России рассказал, что все-таки пообщался с Трампом вечером в пятницу : "на ногах" обменялся с американским президентом короткими приветствиями.

"В двух словах я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море. У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня своя, мы остались при своем мнении, но, во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента", - сказал Путин.

Российский лидер выразил надежду, что полноценная встреча между ними произойдет тогда, когда США будут к этому готовы. Путин добавил, что не ставит предварительных условий для подобных переговоров.

Президент Путин также вкратце изложил свою версию событий в Керченском проливе президентам Франции и Турции и канцлеру Германии.

Как следует из слов пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в ходе встречи с Меркель Владимир Путин нарисовал карту Керченского пролива и показал на ней положение украинских кораблей в момент столкновения с российскими военными в Черном море 25 ноября.

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