"Говорили, что мост собираются взорвать": что Путин рассказал о конфликте с Украиной

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На пресс-конференции по итогам саммита G-20 в Буэнос-Айресе президент России Владимир Путин прокомментировал обострение конфликта с Украиной и возможность обмена захваченных украинских моряков.

Конфликт между Россией и Украиной обострился 25 ноября, после того как в Черном море российские военные открыли огонь и захватили украинские малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" с 24 моряками на борту.

Министры иностранных дел "Большой семерки" требуют от российских властей освободить украинских моряков и вернуть Киеву корабли, задержанные во время конфликта в Керченском проливе.

Россия считает захваченных моряков и корабли нарушителями своих территориальных вод возле аннексированного Крыма, которые международное сообщество считает территориальными водами Украины.

"Говорили, что мост собираются взорвать"

По словам российского президента, 25 ноября "толкание бортами" началось после того, как украинские корабли отказались взять российского лоцмана для прохождения через Керченский пролив и пошли в его направлении.

"Наши пограничники начали вытеснять их оттуда - после того, как они ушли в Керчь. Хотя при этом многократно публично говорили, что мост собираются взорвать. Начали бежать в нейтральные воды. Пограничники действовали в соответствии с приказами и уставами", - отметил российский президент.

Он не уточнил, кто именно, по его словам, угрожал взорвать Керченский мост.

"В судовом журнале прямо записано, что этим кораблям ставится задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и скрытно пройти Керченский пролив. Это спланированная провокация", - добавил глава РФ.

По информации начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, 25 ноября украинские корабли в Черном море осуществляли плановую и законную морскую операцию, которая не предусматривала никаких военных действий. Однако российские корабли применили оружие на поражение и захватили их.

"Подаренные США катера"

Президент России считает, что российские военные захватили катера, которые США передали Украине. "Два маленьких катера, подаренных США Украине, не прошли через Керченский пролив", - отметил он на пресс-конференции.

На самом деле малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск", захваченные российскими военными 25 ноября, были произведенны в Украине на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском".

Копірайт зображення Getty Images Image caption 25 ноября российские военные захватили 24 украинских военных моряка

"Пока вопрос об обмене не стоит"

Президент России объяснил, почему Россия пока не рассматривает вопрос об обмене украинских моряков.

"Украинская сторона таких вопросов не поднимала. Но сейчас об этом и говорить-то рано. Сейчас идет следствие, нам нужно подтвердить провокационный характер действий украинской власти и зафиксировать это все в юридических документах", - отметил он.

Он также обвинил Украину в нарушении двустороннего договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанного в 2003 году, напомнив о задержании российских рыбаков.

"Что касается возврата кораблей и возврата моряков - давайте, вспомните про рыбаков, которых захватили в Азовском море без всяких на то оснований, вообще без всяких оснований. ... до сих пор там капитана держат", - отметил он.

"Война будет продолжаться"

Российский президент считает, что руководство Украины заинтересовано в обострении конфликта с Россией.

"Действующее руководство Украины не заинтересовано в урегулировании ситуации вообще. ... И пока они у власти, все трагедии подобного рода, война будет продолжаться", - отметил он.

Владимир Путин подтвердил, что его разговор с президентом Украины Петром Порошенко после обострения конфликта в Черном море не состоялся, но Россия не отказывается от контактов на высшем уровне.

"Действительно разговор не состоялся, но это не значит, что мы прекращаем всякое общение. Хотя общаться сложно, так как непонятно, о чем говорить, ведь ничего не выполняется", - сказал он.

27 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что сразу после инцидента в Черном море пытался связаться с президентом России, однако Москва не ответила на запрос Киева.

Копірайт зображення STR/AFP/Getty Images Image caption Захваченные российскими военными украинские корабли находятся в Керчи

О военном положении в Украине

Российский президент считает, что военное положение в отдельных регионах Украины было введено по внутриполитическим причинам.

"Во время более масштабных событий, связанных с Украиной, никто не вводил военное положение, а теперь накануне выборов хотят ограничить гражданские права и свободы, ограничить политическую деятельность в стране", - сказал он.

Режим военного положения сроком на 30 дней начал действовать в 10 областях Украины 26 ноября.

Президент Порошенко заверил, что основные конституционные права граждан в период действия военного положения ограничены не будут, а меры, связанные с военным положением, будут осуществляться только в случае наземной агрессии со стороны России.

Путин обещает пускать украинцев в Россию

В ответ на вопрос российского агентства Интерфакс о запрете на въезд в Украину мужчин из России в возрасте 16-60 лет, Путин заявил, что зеркальных мер со стороны России не будет.

"Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем, более того, мы, наоборот, пойдём по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет", - заявил он.

30 ноября глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал заявил, что гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет ограничили въезд в Украину.

"Осуществляется непропуск граждан Российской Федерации возрастом от 16 до 60 лет, лиц мужского пола", - сказал он.

Исключением будут поездки российских мужчин на территорию Украины с "гуманитарной целью".

Позже начальник отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил BBC News Украина, что российские мужчины все-таки смогут въезжать в Украину.

Он уточнил, что к россиянам во всех пунктах пропуска будут применяться меры особого контроля, среди которых интервьюирование и тщательная проверка предоставляемой ими информации.

1 декабря ГПСУ сообщила, что в России участились случаи отказа гражданам Украины во въезде в эту страну.

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