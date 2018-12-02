В Bellingcat подтвердили, что украинские корабли обстреляли в международных водах

Копірайт зображення Getty Images Image caption Украинские корабли после захвата доставили в порт города Керчь

Корабли ФСБ России обстреляли украинский военный корабль "Бердянск" 25 ноября в нейтральных водах, говорится в расследовании исследовательской группы Bellingcat.

Расследователи проанализировали записи радиоперехвата переговоров российских пограничников и видеозаписи инцидента в Керченском проливе, а также заявления спецслужб России и Украины.

Запись переговоров россиян, опубликованная Генеральным штабом ВСУ, дает основания утверждать, что российский корабль "Дон" дважды совершил таран украинского буксира "Яны Капу".

Первый таран произошел в 7:35 в месте 44° 56ь00 "N 36° 30ь08" E и второй - в 7:44 - в 44° 56ь06 "N 36 ° 30ь05" E.

Из записей также следует, что российский корабль "Изумруд" получил повреждения в результате столкновения с другим российским кораблем.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Видео инцидента возле Керченского пролива опубликовал Арсен Аваков

Еще одним свидетельством инцидента является видео, на котором "Дон" намеренно совершил таран украинского "Яны Капу".

На видео "Дон" можно идентифицировать благодаря 30-мм пулемету, который виден в кадре, - он также присутствовал на более ранних фотографиях этого корабля.

Основываясь на положении солнца, Bellingcat делает вывод, что таран произошел в течение часа после восхода солнца, который 25 ноября в этом районе был в 7:46. На видео слышно, как сразу после столкновения неизвестный голос (возможно капитан "Дона") кричит "восемь двадцать один", что, возможно, означает время.

Копірайт зображення Bellingcat Image caption "Яны Капу" до таранов российскими кораблями

Bellingcat утверждает, что на видео также видно, что украинский буксир уже имел повреждения, полученные в результате по меньшей мере двух отдельных ударов. Эти повреждения можно увидеть, сравнив видео и фотографии неповрежденного судна за день до инцидента.

Копірайт зображення Bellingcat Image caption Повреждения задней части корабля "Яны Капу"

Копірайт зображення Bellingcat Image caption Другие повреждения корабля "Яны Капу"

"Яны Капу" таранили еще как минимум один раз.

На видео, опубликованном телеканалом "Звезда", снятом спустя один-два часа, когда солнце поднялось выше, видно, что буксир получил дополнительное повреждение в задней части.

На фото, опубликованных изданием Kerch.FM, видны повреждения, полученные кораблем российской береговой охраны "Изумруд". Место повреждения (в зоне правого борта) соответствует удару большого российского корабля, а не маленького украинского катера.

Копірайт зображення Kerch.FM Image caption Повреждения корабля береговой охраны России "Изумруд", полученные во время столкновения с другим российским кораблем

В тот же день россияне заблокировали проход через Керченский пролив с помощью большого грузового судна.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS), участниками которой являются Украина и Россия, территориальные воды простираются не более чем на 12 морских миль (Bellingcat) от побережья.

На видео российского телеканала "Звезда" видно, что один из украинских катеров находился недалеко от гражданского судна "Авиона".

Воспользовавшись данными сервиса позиций судов флота MarineTraffic, расследователи делают вывод, что украинский катер на тот момент находился не только в территориальных водах аннексированного Крыма, но и материковой России.

Копірайт зображення MarineTraffic/Bellingcat Image caption Месторасположение судна "Авиона"

При этом подписанное в 2003 году соглашение между Украиной и Россией определяет Азовское море и Керченский пролив как общий водный путь и гарантирует свободу мореплавания.

После 18:00 украинские корабли попытались покинуть этот район и вернуться в Одессу. Именно тогда корабли ФСБ начали их преследовать, открыли огонь и захватили.

Россия утверждает, что инцидент произошел в территориальных водах Крыма, Украина это отрицает, хотя и не считает воды вокруг полуострова российскими.

ФСБ официально опубликовала последовательность событий того дня, указав географические положения кораблей на разных этапах инцидента.

ФСБ подчеркивает, что первая попытка перехвата, а также предупредительные выстрелы и, наконец, выстрелы на поражение по "Бердянску" произошли в "территориальных водах России".

Однако это не совпадает с данными, которые они сами и опубликовали.

Копірайт зображення Bellingcat Image caption Расположение кораблей на разных этапах инцидента 25 ноября, по данным ФСБ

В частности, серьезный инцидент - стрельба по "Бердянску" - произошел в точке 44° 51,3'N, 36° 23,4'E.

Это означает, что во время обстрела "Бердянск" находился в 22,72 км от побережья Крыма и более чем в 500 м за пределами вод, на которые Россия заявляет претензии как на свои территориальные воды.

Кроме того, вероятная запись сигнала бедствия с борта обстрелянного корабля, опубликованная изданием Liga.net, содержит координаты N 44° 51'00'', E 36° 23ь04''.

Это место находится за пределами 12 морских миль, то есть в международных водах.

Копірайт зображення Bellingcat Image caption Место, где российские корабли обстреляли украинский "Бердянск" находилось за пределами 12-мильной (22,2 км) зоны территориальных вод Крыма

После обстрела "Бердянска", россияне захватили украинские корабли.

На фото захваченных кораблей в порту Керчи видны множественные отверстия от пуль малого калибра в корпусе "Бердянска", а также по меньшей мере одна большая дыра.

Эта дыра, по мнению Bellingcat, подтверждает, что российские пограничники стреляли не для того, чтобы обездвижить украинские корабли, а скорее, на поражение команды.

В самом сообщении ФСБ говорится, что корабль береговой охраны "Изумруд" угрожал "Бердянску", что применит "оружие на поражение", если украинский корабль не выполнит его требование остановиться.

Обстрел в международных водах

На основании всех этих данных Bellingcat делает вывод, что украинские корабли действительно входили в территориальные воды России и аннексированного Крыма в Керченском проливе.

Однако такие действия, заявляет Bellingcat, с юридической точки зрения, были приемлемыми в соответствии с соглашением 2003 года, между двумя странами.

Также Bellingcat утверждает, что украинский буксир "Яны Капу" намеренно протаранили не менее четырех раз в течение как минимум часа.

Расследователи делают вывод, что на основании информации, предоставленной самой ФСБ России, выстрелы по "Бердянску", наиболее вероятно, произошли в международных водах.

Следите за нашими новостями в Facebook, Twitter и Telegram