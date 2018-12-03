В Тбилиси с оружием задержали шестерых граждан Украины - МВД Грузии

Копірайт зображення Getty Images Image caption В ходе полицейской операции в Тбилиси задержали шестерых украинцев, сообщает МВД Грузии

В Грузии в ходе полицейской спецоперации задержали с оружием шестерых граждан Украины и одного гражданина Грузии. Полиция проверяет, пытались ли они вмешаться в политические процессы в стране, сообщила пресс-служба МВД Грузии.

"Министерство внутренних дел и Служба госбезопасности определяют, вовлечены ли задержанные граждане Украины и Грузии в текущие политические процессы в стране", - отмечают в МВД Грузии.

Спецоперация прошла в гостиницах "Гуриас" и "Альянс" в Тбилиси. У задержанных, которые прибыли в Грузию 27 ноября, по словам полиции, изъяли оружие - пистолеты "Макаров" и "Беретта", автоматическое ручное огнестрельное оружие, боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Грузии о незаконном хранении оружия.

В Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили BBC News Украина, что украинские дипломаты проверяют информацию о задержании украинцев в Грузии.

Как с этим связан Семен Семенченко?

Советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил в Facebook, что с задержанными может быть связан депутат Верховной Рады от "Самопомощи" Семен Семенченко.

"У меня есть... разного рода контакты, они подтвердили информацию о том, что Семенченко в Тбилиси, что Семенченко втравил нас в дипломатический скандал, Семенченко подставил "своих" людей и в последний момент сбежал", - отметил советник президента.

Сам же Семен Семенченко назвал эти сообщения фейком. Он написал в Facebook, что находится в Тбилиси и помогает задержанным украинцам, в частности, встречался с их адвокатами.

Он назвал задержание украинцев "провокацией" и опроверг, что во время полицейской операции в Тбилиси его также задержали.

"Информация о том, что меня якобы кто-то где-то задерживал, - фейк", - отметил он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Семен Семенченко подтвердил, что находится в Тбилиси и помогает задержанным украинцам, но отрицал, что его лично задержали во время спецоперации

"Никакого отношения к акциям местной оппозиции украинцы не имеют и их ни разу не посещали", - добавил политик.

Что происходит в Грузии?

Вчера в Грузии прошли акции протеста грузинской оппозиции, которая не признает результаты президентских выборов, состоявшихся на прошлой неделе. На них кандидат от оппозиции Григол Вашадзе проиграл бывшей главе МИД Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия "Грузинская мечта" бизнесмена Бидзины Иванишвили.

Многочисленный митинг оппозиции проходил в воскресенье на проспекте Руставели в Тбилиси. В своих выступлениях лидеры оппозиции говорили, что не признают итоги выборов, заявляли о нарушениях и фальсификациях, а также случаях подкупа избирателей. Они предлагали создать рабочую группу, которая займется выявлением подобных нарушений и вместе с представителями оппозиции попытается найти выход из политического кризиса.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В воскресенье в Тбилиси на акции протеста вышли несколько десятков тысяч сторонников Григола Вашадзе

Как сообщает корреспондент Русской службы Би-би-си Нина Ахметели, Григол Вашадзе, обращаясь к присутствующим, заявил, что объединенная оппозиция готовит судебный иск с требованием аннулировать результаты выборов.

Оппозиция заявила, что власти должны выполнить ее требования до 16 декабря.

К акциям протеста с требованием назначить внеочередные парламентские выборы призвал и бывший президент страны Михеил Саакашвили, который поддерживает Вашадзе - бывшего министра иностранных дел времен его правления. Саакашвили обратился к демонстрантам по видеосвязи.

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