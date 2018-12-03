Полиция Нью-Йорка нашла обручальное кольцо, упавшее в канализацию

Копірайт зображення NYPD

Сотрудники полиции Нью-Йорка разыскали пару, которая обручилась в пятницу на Таймс-сквер. Поиски начались сразу после заявления, что во время этого романтического события кольцо упало в канализацию.

В воскресенье в Twitter полиции Нью-Йорка появилось сообщение о том, что она принимает меры, чтобы вернуть кольцо влюбленным, приехавшим из Великобритании.

Записи камер видеонаблюдения показывают, как романтический вечер пошел не по плану, и пара безуспешно пытается достать кольцо. Кадры сделаны около полуночи в ночь на пятницу, и видео вскоре обнародовала полиция.

На видео не показан момент, когда мужчина объясняется в любви, но мы видим, как он опускается на одно колено, пытаясь найти кольцо.

Его невеста, которая, как подтвердила полиция, ответила "да", хватается руками за лицо, когда понимает, что произошло. Она наклоняется рядом с парнем, пытаясь помочь, но им не удается найти кольцо.

Затем мужчина ложится на решетку, пытаясь дотянуться до кольца, но опять же не может его достать.

Сотрудникам полиции позже удалось достать кольцо и даже почистить его.

Они также начали разыскивать влюбленных и попросили их о себе сообщить. В полиции знали, что пара уже покинула США.

В воскресенье в Twitter нью-йоркской полиции появилось фото кольца с надписью: "Вот фотография кольца, которое наши офицеры нашли (и почистили). Звоните 1-800-577-TIPS или присылайте сообщения @NYPDTips, если вы знаете эту счастливую пару, чтобы мы могли вернуть его им!".

Через несколько часов влюбленных нашли, ими оказались туристы из Великобритании по имени Джон и Даниэлла. BBC удалось с ними связаться, они из города Питерборо в графстве Кембриджшир.

Оказалось, что через несколько минут после того, как они приземлились в британском аэропорту, с ними связался друг и рассказал о кампании в социальных сетях.

"Мы не могли поверить в это, мы действительно думали, что кольцо пропало навсегда", - сказала Даниэлла.

"Мы очень благодарны всем, особенно Департаменту полиции Нью-Йорка и всем, кто поделился нашей историей", - сказала пара.

Теперь влюбленные планируют связаться с полицией Нью-Йорке, чтобы получить обручальное кольцо.

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