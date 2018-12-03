В ДТП в Польше пострадали восемь украинцев
Восемь украинцев пострадали в результате ДТП вблизи польского города Кракова, сообщил Департамент консульской службы МИД Украины.
"По предварительной информации, в результате ДТП в Польше пострадали восемь граждан Украины. Все пострадавшие были доставлены в больницы", - сообщили украинские дипломаты.
После оказания первой медицинской помощи четверо украинцев покинули больницу, еще четверо находятся в медицинских учреждениях с незначительными повреждениями.
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Как сообщает Польское радио, столкновение легкового автомобиля и фургона произошло в местности Кшешовице вблизи Кракова. В результате пострадали восемь украинцев и водитель фургона.
В этом районе сейчас плохие погодные условия и гололедица на дорогах.