В НБУ рассказали, как военное положение повлияло на банковскую систему

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Введение военного положения не повлияло на стабильность банковской системы, а лишь временно пошатнуло стабильность на валютном рынке в тех регионах, где он был введен, говорят в Нацбанке.

В то же время в НБУ уверяют, что специалисты банка пристально следят за развитием ситуации и находятся "в состоянии боевой готовности", чтобы предотвращать возможные кризисные явления.

Введение военного положения в некоторых областях Украины стало реакцией на задержание Россией на подходе к Керченскому проливу экипажей двух украинских бронекатеров и буксира, направлявшихся в Азовское море.

"Объем депозитов не изменился"

По словам первого заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, за неделю из-за введения военного положения оттока вкладов из банков не было, а сами банки не обращались к регулятору за дополнительными средствами ля поддержания ликвидности.

"Оттока из системы нет. Объем депозитов не изменился, если мы возьмем неделю до введения военного положения и последние данные", - говорит Рожкова.

В то же время она сообщила, что в первые дни после введения военного положения колл-центры банков работали с большей нагрузкой, отвечая на вопросы клиентов банков. Однако сейчас, по ее словам, ситуация нормализовалась.

На валютном рынке, по словам Екатерины Рожковой, "повышенная чувствительность населения" наблюдалась в тех областях, где ввели военное положение. Однако сейчас ажиотажный спрос первых дней миновал, и ситуация так же стабилизировалась.

На 3 декабря НБУ даже укрепил официальный курс сразу на 17 копеек, установив его на уровне 28,22 грн за доллар. Неделю назад, 26 ноября, доллар стоил 27,79 грн.

Влияние азовского кризиса

Копірайт зображення UNIAN Image caption Введение военного положения в некоторых областях Украины стало реакцией на задержание Россией на подходе к Керченскому проливу экипажей двух украинских бронекатеров и буксира

В Национальном банке также говорят, что пока не меняют свои предыдущие оценки рисков полного перекрытия Керченского пролива в случае, если кризис в Азовском море будет обостряться.

По словам заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, через Азовское море уходит около 2-3% украинского экспорта аграрной продукции и около 30% металлургического экспорта, стоимость которого составляет около 230 млн долларов в месяц.

В то же время он напомнил, что традиционно из-за погодных условий металлургический экспорт, идущий через это направление, несколько уменьшается.

"Если мы говорим о ноябре-декабре, будет сложно выделить, где снижение экспортной выручки металлургов будет связано с действиями России или погодными условиями, - говорит Дмитрий Сологуб. ​​- Влияние нынешней ситуации будет в масштабах десятков миллионов долларов, что не является каким-то значительным показателем".

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