В НБУ рассказали, как военное положение повлияло на банковскую систему
Введение военного положения не повлияло на стабильность банковской системы, а лишь временно пошатнуло стабильность на валютном рынке в тех регионах, где он был введен, говорят в Нацбанке.
В то же время в НБУ уверяют, что специалисты банка пристально следят за развитием ситуации и находятся "в состоянии боевой готовности", чтобы предотвращать возможные кризисные явления.
Введение военного положения в некоторых областях Украины стало реакцией на задержание Россией на подходе к Керченскому проливу экипажей двух украинских бронекатеров и буксира, направлявшихся в Азовское море.
"Объем депозитов не изменился"
По словам первого заместителя председателя НБУ Екатерины Рожковой, за неделю из-за введения военного положения оттока вкладов из банков не было, а сами банки не обращались к регулятору за дополнительными средствами ля поддержания ликвидности.
"Оттока из системы нет. Объем депозитов не изменился, если мы возьмем неделю до введения военного положения и последние данные", - говорит Рожкова.
В то же время она сообщила, что в первые дни после введения военного положения колл-центры банков работали с большей нагрузкой, отвечая на вопросы клиентов банков. Однако сейчас, по ее словам, ситуация нормализовалась.
На валютном рынке, по словам Екатерины Рожковой, "повышенная чувствительность населения" наблюдалась в тех областях, где ввели военное положение. Однако сейчас ажиотажный спрос первых дней миновал, и ситуация так же стабилизировалась.
На 3 декабря НБУ даже укрепил официальный курс сразу на 17 копеек, установив его на уровне 28,22 грн за доллар. Неделю назад, 26 ноября, доллар стоил 27,79 грн.
Влияние азовского кризиса
В Национальном банке также говорят, что пока не меняют свои предыдущие оценки рисков полного перекрытия Керченского пролива в случае, если кризис в Азовском море будет обостряться.
По словам заместителя председателя НБУ Дмитрия Сологуба, через Азовское море уходит около 2-3% украинского экспорта аграрной продукции и около 30% металлургического экспорта, стоимость которого составляет около 230 млн долларов в месяц.
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В то же время он напомнил, что традиционно из-за погодных условий металлургический экспорт, идущий через это направление, несколько уменьшается.
"Если мы говорим о ноябре-декабре, будет сложно выделить, где снижение экспортной выручки металлургов будет связано с действиями России или погодными условиями, - говорит Дмитрий Сологуб. - Влияние нынешней ситуации будет в масштабах десятков миллионов долларов, что не является каким-то значительным показателем".