Россияне меньше едут в Украину - ГПСУ
За три дня в Украину не пропустили около 600 граждан России, сообщили BBC News Украина в Государственной пограничной службе Украины.
Там говорят, что в среднем количество россиян, которых не пропускают ежедневно в Украину, выросло примерно вдвое: раньше таких случаев было около 20-30 в сутки, с пятницы этот показатель вырос до 50-70 человек.
30 ноября Украина ограничила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.
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"Проверяют очень тщательно"
В регионы Украины, где ввели военное положение, с 30 ноября не пропустили около 300 граждан России. На территорию всей Украины в целом не пропустили около 600 россиян, отметили в Государственной пограничной службе
"Количество непропущенных несколько увеличилось. Это зависит от категории лиц, которые следуют в Украину", - рассказал начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации ГПСУ Андрей Демченко.
"Всех, особенно граждан Российской Федерации, проверяют очень тщательно", - сообщил он.
Пограничники анализируют их предыдущие поездки в Украину и наличие нарушений украинского законодательства. Россиян также проверяют по базам данных, включая базы Интерпола, и при необходимости привлекают сотрудников СБУ и Нацполиции, пояснил Демченко.
"Мы фиксируем уменьшение общего потока россиян в Украину. Сейчас среднесуточный показатель их въезда в Украину 1300-1500 человек", - добавил Андрей Демченко.
Ранее поток мог достигать 5000 человек в сутки, уточнили в ГПСУ.
В Пограничной службе Украины ранее пояснили, что ограничение на въезд может не применяться к тем, кто едет, например, на похороны или по другим "гуманитарным" причинам.
Президент Порошенко уточнил, что цель таких мероприятий со стороны Украины - помешать "Российской Федерации формировать здесь отряды частных армий... и не дать провести операции, которые они пытались провести в 2014 году".
По данным Государственной службы статистики, в 2017 году на территорию Украины въехали почти 1,46 млн граждан России.