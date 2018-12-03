Россияне меньше едут в Украину - ГПСУ

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За три дня в Украину не пропустили около 600 граждан России, сообщили BBC News Украина в Государственной пограничной службе Украины.

Там говорят, что в среднем количество россиян, которых не пропускают ежедневно в Украину, выросло примерно вдвое: раньше таких случаев было около 20-30 в сутки, с пятницы этот показатель вырос до 50-70 человек.

30 ноября Украина ограничила въезд российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет.

"Проверяют очень тщательно"

В регионы Украины, где ввели военное положение, с 30 ноября не пропустили около 300 граждан России. На территорию всей Украины в целом не пропустили около 600 россиян, отметили в Государственной пограничной службе

"Количество непропущенных несколько увеличилось. Это зависит от категории лиц, которые следуют в Украину", - рассказал начальник отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации ГПСУ Андрей Демченко.

"Всех, особенно граждан Российской Федерации, проверяют очень тщательно", - сообщил он.

Пограничники анализируют их предыдущие поездки в Украину и наличие нарушений украинского законодательства. Россиян также проверяют по базам данных, включая базы Интерпола, и при необходимости привлекают сотрудников СБУ и Нацполиции, пояснил Демченко.

"Мы фиксируем уменьшение общего потока россиян в Украину. Сейчас среднесуточный показатель их въезда в Украину 1300-1500 человек", - добавил Андрей Демченко.

Ранее поток мог достигать 5000 человек в сутки, уточнили в ГПСУ.

В Пограничной службе Украины ранее пояснили, что ограничение на въезд может не применяться к тем, кто едет, например, на похороны или по другим "гуманитарным" причинам.

Президент Порошенко уточнил, что цель таких мероприятий со стороны Украины - помешать "Российской Федерации формировать здесь отряды частных армий... и не дать провести операции, которые они пытались провести в 2014 году".

По данным Государственной службы статистики, в 2017 году на территорию Украины въехали почти 1,46 млн граждан России.

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