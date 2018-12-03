Что известно о задержании украинцев в Грузии и при чем здесь Семенченко

Копірайт зображення Getty Images Image caption Семен Семенченко подтвердил, что находится в Тбилиси и помогает задержанным украинцам, но отрицает, что они вмешивались в грузинскую политику

В Грузии в воскресенье во время полицейской спецоперации задержали с оружием шестерых граждан Украины и гражданина Грузии Луку Чхетию, который ранее воевал на Донбассе. Полиция проверяет, пытались ли они вмешиваться в политические процессы в стране, сообщила пресс-служба МВД Грузии.

"Министерство внутренних дел и Служба госбезопасности определяют, вовлечены ли задержанные граждане Украины и Грузии в текущие политические процессы в стране", - отмечают в МВД Грузии.

Спецоперация прошла в гостиницах "Гуриас" и "Альянс" в Тбилиси. У задержанных, которые прибыли в Грузию 27 ноября, по словам полиции, изъяли оружие - пистолеты "Макаров" и "Беретта", автоматическое ручное огнестрельное оружие, боеприпасы.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Грузии о незаконном хранении оружия.

В МИД Украины подтвердили BBC News Украина задержание шестерых украинцев.

"Департамент полиции Тбилиси подтвердил задержание шестерых граждан Украины. Задержанным украинцам назначили адвокатов. Консул проводит встречи с представителями МВД Грузии по этому вопросу", - сообщил заместитель директора Департамента консульской службы Василий Кирилич.

Какова роль Семена Семенченко?

Советник президента Украины Юрий Бирюков написал в Facebook, что с задержанными связан депутат Верховной Рады от "Самопомощи" Семен Семенченко. Тот подтвердил, что находится в Тбилиси и оказывает помощь задержанным, но отрицал, что они вмешивались в грузинскую политику.

Г-н Бирюков обвинил Семена Семенченко в провокации дипломатического скандала с Грузией.

"У меня есть ... разного рода контакты, они подтвердили информацию о том, что Семенченко в Тбилиси, что Семенченко втравил нас в дипломатический скандал, Семенченко подставил "своих" людей и в последний момент сбежал", - отметил советник президента.

Сам же Семенченко назвал эти сообщения фейком. Он написал в Facebook, что находится в Тбилиси и помогает задержанным украинцам, в частности, встречался с их адвокатами.

Он назвал задержание украинцев провокацией и отрицает, что во время полицейской операции в Тбилиси его тоже задержали.

"Информация о том, что меня якобы кто-то где-то задерживал, - фейк", - отметил он.

"Никакого отношения к акциям местной оппозиции украинцы не имеют", - добавил политик.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Советник президента Украины Юрий Бирюков обвиняет Семена Семенченко в провокации дипломатического скандала с Грузией

В комментарии грузинскому телеканалу Рустави-2 Семен Семенченко рассказал, что приехал в Грузию в качестве наблюдателя на президентских выборах 29 ноября, а потом решил остаться в стране как турист.

Украинский политик считает, что скандал с задержанием шестерых украинцев устроили украинская и грузинская власти, чтобы запугать избирателей тем, что якобы "приехали какие-то боевики из Украины с какими-то страшными целями".

Задержанных людей Семенченко назвал оппозиционными антикоррупционными активистами из Украины.

"Эти люди, которые были задержаны, находятся в оппозиции и протестуют против коррупции, требуя антикоррупционного суда, они борются за лучшую страну. Я еще раз заявляю, что люди, которые приехали сюда, не имеют никакого отношения к политике", - отметил политик.

Имели ли задержанные связи с грузинской оппозицией?

Грузинская оппозиция отрицает, что имела какие-либо связи с задержанными, сообщает из Тбилиси корреспондент Русской службы Би-би-си Нина Ахметели.

"Как и вы, я узнал об этом из телевизора. Второе - фактическая ложь о том, что эти люди приехали сюда, чтобы принять участие в акции (протестах грузинской оппозиции. - Ред.), потому что они приехали 27-го, за день до выборов. Потому что ни 27-го, ни 28-го никто не знал, будет ли акция, когда будет акция и вообще планируется ли нечто подобное", - заявил на брифинге Григол Вашадзе, один из лидеров оппозиционного объединения "Сила в единстве".

Он добавил, что об этой истории ему больше ничего не известно.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Григол Вашадзе отрицает, что у грузинской оппозиции есть какая-то связь с задержанными украинцами

Что происходит в Грузии?

Вчера в Грузии прошли акции протеста грузинской оппозиции, которая не признает результаты президентских выборов, состоявшихся на прошлой неделе. На них кандидат от оппозиции Григол Вашадзе проиграл бывшей главе МИД Саломе Зурабишвили, которую поддерживала правящая партия "Грузинская мечта" бизнесмена Бидзины Иванишвили.

Многочисленный митинг оппозиции проходил в воскресенье на проспекте Руставели в Тбилиси. В своих выступлениях лидеры оппозиции говорили, что не признают итоги выборов, заявляли о нарушениях и фальсификациях, а также случаях подкупа избирателей.

Они предлагали создать рабочую группу, которая займется выявлением подобных нарушений и вместе с представителями оппозиции попытается найти выход из политического кризиса.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В воскресенье в Тбилиси на акции протеста вышли несколько десятков тысяч сторонников Григола Вашадзе

Как сообщает корреспондент Русской службы Би-би-си Нина Ахметели, Григол Вашадзе, обращаясь к присутствующим, заявил, что объединенная оппозиция готовит судебный иск с требованием аннулировать результаты выборов.

Оппозиция заявила, что власти должны выполнить ее требования до 16 декабря.

К акциям протеста с требованием назначить внеочередные парламентские выборы призвал и бывший президент страны Михеил Саакашвили, который поддерживает Вашадзе - бывшего министра иностранных дел времен его правления. Саакашвили обратился к демонстрантам по видеосвязи.

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