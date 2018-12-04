Хорват Лука Модрич получил "Золотой мяч"
Капитан сборной Хорватии по футболу, полузащитник клуба "Реал Мадрид" Лука Модрич получил престижную награду "Золотой мяч" от издания France Football.
33-летний спортсмен получил эту награду впервые.
"Это уникальное чувство, я очень рад и благодарен. Мои эмоции сейчас сложно описать словами, поэтому я просто поблагодарю тех, кто сделал возможным мое пребывание сегодня здесь", - сказал Модрич.
Он поблагодарил свою команду и семью за поддержку.
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"В детстве у нас у всех есть мечты. Моей было - играть за большой клуб, выиграть большой трофей и я мечтал об этом "Золотом мяче" - он был более чем мечтой для меня", - сказал футболист.
Хорватский футболист стал победителем Лиги чемпионов в сезоне 2017/2018 годов в составе мадридского "Реала", а также успешно выступил на чемпионате мира по футболу, где Хорватия проиграла в финале французам со счетом 4:2, но завоевала сердца многих болельщиков из других стран.
Рекордсменами по количеству наград сейчас являются португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси, которые получали "Золотой мяч" по пять раз. Португалец в последний раз в 2017 году.
Таким образом, за последние 10 лет "Золотой мяч" получали либо Роналду, либо Месси.
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Награду "Золотой мяч" основал главный редактор журнала France Football в 1956 году: раз в год спортивные журналисты выбирают лучшего футболиста в Европе.
В 2010 году "Золотой мяч" объединили с призом "Игрок года FIFA", тогда награда получила название "Золотой мяч FIFA".
В сентябре 2016 года журнал прекратил сотрудничество с FIFA и объявил о возвращении старого формата выбора победителя.