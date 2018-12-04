Хорват Лука Модрич получил "Золотой мяч"

Копірайт зображення Getty Images

Капитан сборной Хорватии по футболу, полузащитник клуба "Реал Мадрид" Лука Модрич получил престижную награду "Золотой мяч" от издания France Football.

33-летний спортсмен получил эту награду впервые.

"Это уникальное чувство, я очень рад и благодарен. Мои эмоции сейчас сложно описать словами, поэтому я просто поблагодарю тех, кто сделал возможным мое пребывание сегодня здесь", - сказал Модрич.

Он поблагодарил свою команду и семью за ​​поддержку.

"В детстве у нас у всех есть мечты. Моей было - играть за большой клуб, выиграть большой трофей и я мечтал об этом "Золотом мяче" - он был более чем мечтой для меня", - сказал футболист.

Хорватский футболист стал победителем Лиги чемпионов в сезоне 2017/2018 годов в составе мадридского "Реала", а также успешно выступил на чемпионате мира по футболу, где Хорватия проиграла в финале французам со счетом 4:2, но завоевала сердца многих болельщиков из других стран.

Рекордсменами по количеству наград сейчас являются португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси, которые получали "Золотой мяч" по пять раз. Португалец в последний раз в 2017 году.

Таким образом, за последние 10 лет "Золотой мяч" получали либо Роналду, либо Месси.

Награду "Золотой мяч" основал главный редактор журнала France Football в 1956 году: раз в год спортивные журналисты выбирают лучшего футболиста в Европе.

В 2010 году "Золотой мяч" объединили с призом "Игрок года FIFA", тогда награда получила название "Золотой мяч FIFA".

В сентябре 2016 года журнал прекратил сотрудничество с FIFA и объявил о возвращении старого формата выбора победителя.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram