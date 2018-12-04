Экс-главу фискальной службы отпустили на поруки

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Ночью, 4 декабря, Соломенский районный суд Киева отпустил бывшего руководителя Государственной фискальной службы Мирослава Продана, которого обвиняют в незаконном обогащении, на поруки сразу нескольких народных депутатов.

При этом, сообщает корреспондент "Радио Свобода" из зала суда, Продана обязали носить электронный браслет и запретили ему менять место жительства.

Таким образом суд отказал прокурорам, которые просили взять экс-главу Государственной фискальной службы под стражу на 60 суток или установить залог в размере 89 млн грн.

В чем обвиняют Продана?

В конце августа этого года стало известно, что генпрокурор Юрий Луценко передал в Специализированной антикоррупционной прокуратуры материалы дела по Мирослава Продана по обвинению в незаконном обогащении.

Якобы Продан покупал и оформлял на подставных лиц недвижимость и другие активы в Украине и Турции на общую сумму 89 млн грн.

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При этом официально задекларированные доходы его семьи за тот же период составляли лишь 7 млн грн.

Сам Продан, говоря об этих обвиненихя, называл их "фейком" и говорил, что "не видит смысла комментировать сплетни".

В начале сентября он по собственному желанию уволился с должности руководителя Государственной фискальной службы.

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5 ноября стало известно, что Мирослав Продан покинул пределы Украины. СМИ сообщали, что он уехал в Молдову, а оттуда отправился в Германию - якобы на лечение.

Прокуроры же считают, что он покинул Украину, чтобы избежать вызовов на допросы.

Сам Продан это отрицает: "Я выехал за границу на законных основаниях. Первая повестка зарегистрирована в ГРУ 6 ноября, а 5-го я уже был в Германии", - говорит он.

Уже 26 ноября Мирослав Продан вернулся в Украину. По его словам, он не намерен бежать от суда и следствия, а также не хочет оставлять свою семью.

"Эти люди просчитались. Я вернулся, а этого они не ожидали. И рано или поздно я докажу свою правоту", - добавил экс-глава ГФС.

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