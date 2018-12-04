Правительство Франции "приостановит повышение налогов на топливо"

Копірайт зображення AFP

Правительство Франции согласилось отложить повышение налога на топливо - его введение привело к массовым протестам по всей стране, которые уже завершились гибелью нескольких человек.

О том, что премьер-министр Эдуар Филипп готов пойти на уступки протестующим, сообщают французские СМИ. По их данным, он публично объявит о своем решении в ближайшее время.

Акции "желтых жилетов" начались несколько недель назад. С тех пор сообщалось о четырех погибших.

Их причиной было повышение налогов на топливо, введение которых власть объясняла борьбой с загрязнением воздуха.

Постепенно - по мере того, как к акции присоединялись все больше людей - требования расширялись: протестующие начали высказывать недовольство экономической политикой президента Макрона в целом.

Демонстранты, вышедшие на улицы в первые дни митингов, надевали яркие жилеты, которые, согласно закону, должен иметь каждый водитель, из-за чего движение получило название "Желтые жилеты".

К акциям протеста также присоединились представители разных политических направлений, хотя Макрон обвинил своих политических оппонентов в том, что они использовали это движение, чтобы помешать его программе реформ.

В субботу масштабные протесты переросли в столкновения с полицией, в результате чего пострадал один из символов французской столицы - Триумфальная арка.

Копірайт зображення EPA Image caption Протестующие повредили статую Марианны, символа Франции, внутри Триумфальной арки в Париже

Правоохранителям также пришлось применить слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые пытались прорвать полицейский кордон.

Протесты продолжились в понедельник. На демонстрации вышли ученики примерно 100 общеобразовательных шкоил по всей стране, которые выступают против реформы системы образования и экзаменов.

Также в понедельник французские водители карет скорой помощи вышли на протест против реформ системы социального обеспечения и здравоохранения, которые, как считают водители, могут негативно повлиять на их услуги.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Изменения, которые отразятся на водителях скорой помощи, являются частью программы реформ президента Франции Эммануэля Макрона

Десятки машин заблокировали движение от площади Конкорд до Французской национальной ассамблеи в Париже.

Один протестующий сказал агентству Reuters: "(Реформы) будут забивать нас финансово и уничтожать наши компании. Нам нужно будет увольнять людей, это точно".

Непонятно, ассоциируют ли себя с "желтыми жилетами" группы студентов и медицинских работников .

Копірайт зображення Getty Images

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram