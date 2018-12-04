Правительство Франции "приостановит повышение налогов на топливо"
Правительство Франции согласилось отложить повышение налога на топливо - его введение привело к массовым протестам по всей стране, которые уже завершились гибелью нескольких человек.
О том, что премьер-министр Эдуар Филипп готов пойти на уступки протестующим, сообщают французские СМИ. По их данным, он публично объявит о своем решении в ближайшее время.
Акции "желтых жилетов" начались несколько недель назад. С тех пор сообщалось о четырех погибших.
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Их причиной было повышение налогов на топливо, введение которых власть объясняла борьбой с загрязнением воздуха.
Постепенно - по мере того, как к акции присоединялись все больше людей - требования расширялись: протестующие начали высказывать недовольство экономической политикой президента Макрона в целом.
Демонстранты, вышедшие на улицы в первые дни митингов, надевали яркие жилеты, которые, согласно закону, должен иметь каждый водитель, из-за чего движение получило название "Желтые жилеты".
К акциям протеста также присоединились представители разных политических направлений, хотя Макрон обвинил своих политических оппонентов в том, что они использовали это движение, чтобы помешать его программе реформ.
В субботу масштабные протесты переросли в столкновения с полицией, в результате чего пострадал один из символов французской столицы - Триумфальная арка.
Правоохранителям также пришлось применить слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые пытались прорвать полицейский кордон.
Протесты продолжились в понедельник. На демонстрации вышли ученики примерно 100 общеобразовательных шкоил по всей стране, которые выступают против реформы системы образования и экзаменов.
Также в понедельник французские водители карет скорой помощи вышли на протест против реформ системы социального обеспечения и здравоохранения, которые, как считают водители, могут негативно повлиять на их услуги.
Десятки машин заблокировали движение от площади Конкорд до Французской национальной ассамблеи в Париже.
Один протестующий сказал агентству Reuters: "(Реформы) будут забивать нас финансово и уничтожать наши компании. Нам нужно будет увольнять людей, это точно".
Непонятно, ассоциируют ли себя с "желтыми жилетами" группы студентов и медицинских работников .