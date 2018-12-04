В Лондоне вручили премию за худшее описание секса в литературе

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Лондонский журнал Literary Review в очередной раз присудил премию за худшее описание секса в англоязычной литературе. Победил американский писатель Джеймс Фрей - жюри отметило его автобиографический роман "Катерина".

Воображение жюри поразили многочисленные эротические сцены, особенно детальное описание секса в парижской уборной главного героя книги Джея и его любовницы - модели по имени Екатерина.

"Джеймсу Фрею в этом году удалось выбиться в лидеры списка, в который входили многие номинанты-мужчины, благодаря количеству и длине сомнительных эротических пассажей в его романе", - говорится в решении жюри конкурса.

"Этих многочисленных и постоянных сцен фантазий в "Екатерине" автору бы хватило, чтобы завоевать эту награду много раз", - добавили судьи.

"Получить эту престижную награду для меня - большая честь и большое отрезвление", - заявил в ответ писатель.

Ставки букмекеров говорили о том, что самые высокие шансы на премию в этом году имел Харуки Мураками. И вот за какой отрывок: "Моя эякуляция была бурной и многократной. Снова и снова семя лилось из меня, наполняя ее вагину и делая простыни липкими. Я никак не мог остановиться. Я боялся, что если это будет продолжаться, во мне ничего не останется. Юдзу все это время спала глубоким сном, не издавая ни звука - не слышно было даже ее дыхания. Однако ее гениталии охватили мои и не отпускали. Будто они были наделены собственной непоколебимой волей и решили выжать из моего тела все до последней капли".

История премии

Премия выдается с 1993 года и с тех пор успела стать культовой. В разные годы ее победителями становились Стивен Кинг, Морисси и даже Тони Блэр.

Вот несколько отрывков из произведений предыдущих лауреатов:

"Разрушители" (The Destroyers) американского писателя Кристофера Боллена, победителя конкурса 2017 года: "Она закрывает свою грудь купальником. Все остальное остается чарующе открытым. Кожа на ее руках и плечах разных оттенков загара, словно водяные разводы в ванной. Ее лицо и вагина борются за мое внимание, и я смотрю вниз на бильярдный треугольник, который представляют собой мой пенис и мои яички".

"Ее форма" (The Shape of Her) британского писателя Роуэна Соммервиля: "Это как будто специалист по чешуекрылым влез на насекомое с твердым панцирем"; "Он расстегнул ее блузку, обнажив грудь - соски торчали, как нос волшебной ночной зверушки, принюхивающейся к ночи. Он сжал его между губ и высосал соль".

В 2005 году антипремию получил актер Джайлс Корен за фразу с его романа "Винклер", в котором пенис главного героя "дергался, как душ, брошенный в пустую ванну".

Премию в 2014 году получил всемирно известный нигерийский писатель Бен Окри - за такое описание секса в романе "Век магии": "Рука, которая теребила ее сосок, нашла выключатель, и она вспыхнула. Прикосновение к животу прожгло ее насквозь. ...он щедро касался ее тела, а мозг был затуманен горько-сладкими ощущениями. Она осознавала, что на ее теле есть места, которые поместить туда мог только Бог с чувством юмора. Она отдавалась теплым потокам и осознала, как он проник в нее. Она чувствовала, что Вселенная была в ней. Где-то посреди ночи взорвалась бешеная ракета".

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