Россия частично разблокировала украинские порты в Азовском море - Омелян

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что Россия частично разблокировала украинские порты в Азовском море.

В сообщении, распространенном пресс-службой ведомства 4 декабря, говорится, что через Керченский пролив в направлении украинских портов в Азовском море уже ходят суда.

"Да, частично разблокированы порты Бердянск и Мариуполь. Суда осуществляют свое движение на вход и выход через Керченский пролив в направлении украинских портов. Суда останавливаются российской стороной, осматриваются, как и раньше, однако частично движение возобновлено", - заявил Владимир Омелян.

Он добавил, что, по состоянию на 3 декабря, входа в Азовское море ожидали 17 судов, выхода - одно. Еще девять кораблей стояли в портах у причалов.

Несколько дней назад сообщалось о том, что значительное количество судов, которые пытались пройти через Керченский пролив, вынуждены были проходить проверку и фактически были заблокированы Россией.

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Обострение конфликта в Керченском проливе произошло в конце ноября, когда российские пограничники атаковали и захватили украинские корабли - рейдовый буксир "Яны Капу" и катера украинских ВМС "Бердянск" и "Никополь".

Трое украинцев получили ранения. Сейчас их, как и других моряков, доставили в Москву. Всех их обвиняют в незаконном пересечении границы РФ. Российская сторона уверяет, что украинские корабли не подавали запрос на проход через Керченский пролив и обвиняет Киев в провокации.

Украина, ряд европейских стран, Канада, США, а также ЕС и НАТО призвали Россию немедленно освободить украинские корабли и экипаж.

Дональд Трамп, в частности, отменил встречу с Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине, поскольку Россия до сих пор этого не сделала.

Также к изучению ситуации подключились исследовательская группа Bellingcat. Расследователи проанализировали большой массив данных, которые были обнародованы обеими сторонами.

Так, Bellingcat пришла к выводу, что российские корабли напали на украинцев в момент, когда они уже находились в нейтральных водах, - несмотря на заявления российской стороны.

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