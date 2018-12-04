Российские хакеры атаковали украинскую судебную систему - СБУ

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Служба безопасности Украины заявляет, что ей удалось заблокировать попытку российских спецслужб провести масштабную кибератаку на информационные системы судебной власти Украины.

"Специалисты СБУ зафиксировали, что кибератака началась через рассылку по электронной почте зараженных вирусом поддельных бухгалтерских документов", - говорится в сообщении на сайте украинской спецслужбы.

СБУ отмечает, что после открытия файлов на компьютеры скрыто загружалось вредоносное программное обеспечение "для несанкционированного вмешательства в судебные информсистемы и похищения служебной информации".

В сообщении подчеркивается, что вирусная программа соединялась с "контрольно-командными серверами, которые имеют, в частности, российские IP-адреса".

"По заключению специалистов, замысел спецслужб РФ заключался в блокировании устойчивого функционирования судебной информационной системы Украины", - говорят в СБУ.

В спецслужбе добавляют, что кибератаку удалось локализовать и предотвратить ее дальнейшее развитие.

Не первая атака

2-3 ноября 2018 года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины обвинило российских хакеров в атаке на их сайт.

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Масштабная кибератака произошла в июне 2017 года, когда многие организации в Украине пострадали от вируса NotPetya, среди них - предприятия критической инфраструктуры.

От этой атаки пострадали организации и в других странах мира, но 75% жертв пришлось на Украину.

Тогда СБУ обвинило в атаке Россию. В Москве обвинения отвергли.

Российские хакеры в Европе и мире

Служба информации и безопасности Чехии (BIS) в итоговом докладе за 2017 год обвинила ФСБ и ГРУ России в кибератаках на МИД и Минобороны страны.

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В феврале немецкие СМИ сообщали об атаке российских хакеров на серверы МИД и Минобороны Германии, в результате которой могли похитить документы.

В начале октября Министерство обороны Нидерландов объявило о предотвращении кибератаки России на Организацию по запрещению химического оружия. Как выяснилось, в апреле из Нидерландов выслали четырех россиян с дипломатическими паспортами - как считают власти Нидерландов, депортированные являются сотрудниками ГРУ.

Российское хакерская группировка Fancy Bear (они же APT 28), которую власти США связывают с российской военной разведкой, а именно ГРУ, обвиняли в кибератаках на бундестаг, комитет Демократической партии США, НАТО и французский телеканал TV5 Monde.

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