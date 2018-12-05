eBay обещает прекратить продажу товаров с символикой "ДНР" и "ЛНР"

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Компания eBay обещает в ближайшее время убрать из продажи товары с символикой так называемых "ДНР" и "ЛНР". Об этом говорится в официальном ответе компании на недавний запрос посольства Украины в США.

"Мы примем необходимые меры для того, чтобы убрать товары с визуальной символикой "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики", - говорят в eBay.

Там признали, что обе организации включены в санкционные списки США и ЕС, а деньги, полученные от продажи указанных товаров, могут быть использованы для финансовой поддержки их деятельности.

В украинском посольстве также отметили, что ждут аналогичного ответа и от Amazon.

"Для десятков миллионов украинцев по всему миру так называемая Донецкая Народная Республика - это нечто большее, чем просто незаконное или непризнанное образование. Более 11 тысяч человек погибли в этой войне", - говорилось в обращении посольства к руководителям Amazon и eBay.

"Считаем, что продажа товаров с символикой так называемой "ДНР"- террористической организации, против агрессивного поведения которой выступает международное сообщество и США в частности, - не несет в себе никаких призывов к миру и уважению к человеческой жизни, а взамен поддерживает пропаганду России против суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметили в посольстве.

Украина также привлекла к ситуации внимание американских властей, в частности Государственного департамента, Министерства торговли и Министерства финансов.

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Не только "ДНР"

Товары с символикой так называемой "ДНР" - не единственные, вызывающие критику в адрес площадок онлайн-торговли.

В середине ноября 27 депутатов Европарламента обратились к компании Amazon с требованием убрать из продажи товары с символикой СССР.

В коллективном обращении парламентарии осудили как советский, так и нацистский режимы. По их словам, оба систематически нарушали права человека, ограничивали свободу и демократию.

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"Количество жертв советского режима превышает 60 млн человек, более 10 млн были высланы в Сибирь. Кровавые действия СССР испытали на себе почти все оккупированные государства, а последствия этих трагических действий ощущаются до сих пор. Мы не можем допустить оказание почестей тому, что символизирует оккупацию, страдания и массовые убийства", - говорится в обращении.

В самой Amazon ситуацию пока не комментировали.

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