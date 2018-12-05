Усик - среди претендентов на звание "Спортсмен года BBC"

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Украинский боксер Александр Усик попал в список из четырех претендентов на звание "Спортсмен года" по версии BBC.

На победу также претендуют американская гимнастка Симона Байлз, чешская сноубордистка Эстер Ледецка и итальянский гольфист Франческо Молинари.

Победителя премии выберут после голосования, которое продлится до 15 декабря. Принять участие в нем может каждый желающий.

В профайле 31-летнего Усика отмечается, что украинец провел блестящий год и стал безоговорочным чемпионом в первом тяжелом весе.

"Уже будучи чемпионом WBO, Усик начал 2018 год с победы над латвийцем Майрисом Бриедисом, который на тот момент имел пояс WBC. В июле украинец отправился в Россию, чтобы в Москве встретиться с местным любимцем Муратом Гассиевым, и заставил толпу молчать. Победа принесла ему пояса WBA, IBF и пояс журнала The Ring".

"Усик стал безоговорочным чемпионом в первом тяжелом весе - для этого ему понадобилось всего 15 поединков, которые он провел за профессиональную карьеру".

Копірайт зображення Getty Images

"Следующим был британец Тони Беллью - на кону оказались сразу все четыре пояса. Это лишь шестой подобный поединок за всю историю бокса. Золотой медалист Олимпийских игр 2012 года победил своего оппонента блестящей комбинацией, защитил пояса и закрепил свой статус как одного из лучших боксеров на планете".

"Ты лучший боец ​​из всех, с кем мне когда-либо приходилось делить ринг, ты великий чемпион, ты победил меня справедливо", - так об Усике говорит сам Тони Беллью.

Премия BBC "Спортсмен года" была создана в 1954 году. Она разделена на несколько категорий - в частности, спортсмены из Великобритании получают отдельные награды и не борются за приз в международной номинации.

В разные годы лауреатами премии становились Роджер Федерер, Криштиану Роналду, Усэйн Болт, Тайгер Вудс, Мухаммед Али и Пеле.

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