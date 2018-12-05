"Укрзализныця" и билеты на праздники: что происходит?

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"Привыкли здесь ходить с телефонами! Будете знать в следующий раз", - киевлянка Ольга Решетилова рассказывает, что услышала это от проводника поезда "Киев-Константиновка", который не пустил ее в вагон.

Женщина говорит, что вместе с другими пассажирами стала жертвой сбоя в системе продажи билетов "Укрзализныци". О невозможности купить онлайн билеты в соцсетях писали десятки людей.

"Всем, кто покупал билеты онлайн, прислали бланки заказов, которые нужно дополнительно распечатывать в кассе. У касс образовались невероятные очереди. Люди не успевали, а поезд 126Л Киев-Константиновка закрыл дверь за три минуты до отправления. Люди умоляли открыть... При том, что у людей на руках были бланки заказов со всеми их данными или уже распечатанные билеты", - описывает ситуацию Ольга и жалуется, что из-за этого у нее сорвалась командировка.

Пользователи в соцсетях описывают коллапс на сайте "Укрзализныци" и на вокзале.

"На перроне остались стоять несколько десятков человек, а пустой поезд поехал на Константиновку. Женщина после операции на сердце, которая бегала с десятого пути в кассы и обратно, люди с младенцами, военные", - возмущается Решетилова.

"Хуже всего то, что у многих людей, да и у меня, деньги с карточек списали, а билеты так и не пришли. Часть этих людей покупали "сегодня-на-сегодня" или "сегодня-на-завтра" и остались и без денег, и без права на проезд", - пишет пользователь Назар Розлутский.

Пассажиры жалуются на полную беспомощность работников вокзала, служб технической поддержки и отсутствие объяснений, что делать тем, "чьи деньги второй день зависают между железной дорогой и банками".

"Нам повезло больше. Сайт Укрзализныця - Ukrzaliznytsia просто лежал, и билет мы не заказали, так что не потеряли деньги и обошлось без квеста", - пишет Максим Майоров.

Некоторые пассажиры сообщали, что деньги им начали возвращать.

"Купил через приложение "Укрзализныця" на 30 декабря 4 билета... Ну как купил: деньги ушли, а билеты не пришли. Телефон горячей линии занят постоянно, что делать?" - возмущается в Facebook Алексей Андреев.

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Руководство компании на призывы в соцсети не реагировало.

Зато появился официальный пресс-релиз компании. У клиентов просили прощения за неудобства и призвали с пониманием отнестись к ситуации. Нагрузка на booking.uz.gov.ua возросла в разы.

"Только в период с 19 до 20 часов через сервис booking.uz.gov.ua успешно было куплено 18 тысяч билетов. Тогда как в среднем за час через онлайн-систему продается 2000 билетов", - заявили в УЗ.

В компании подтвердили, что были случаи, когда клиенты после оплаты не получали подтверждение транзакции и билеты.

В связи с этим ограничили количество операций через сайт. Эти ограничения пообещали снять после обработки всех запросов от клиентов, которые не получили билеты. Утром 5 декабря появилось сообщение о стабилизации работы сайта.

Недавно "Укрзализныця" начала открывать продажу билетов на поезда только за 15 суток до их отправления, а не за 45, как это было раньше. Говорили о новом графике движения пассажирских поездов, который должен стартовать 9 декабря.

"Укрзализныця" не реформируется и не умеет работать с клиентами. Как можно открыть продажу билетов на пиковое время так поздно?"- спрашивает Иоганнес Андерсен, координатор ОО "Центр железнодорожных инициатив".

По словам эксперта, по всей Европе меняется график поездов, меняет его и "Укрзализныця", но, если во всех европейских странах продажи билетов открыты заранее, по крайней мере за несколько меcяцев, то в Украине ситуация другая.

"Это связано с плохим планированием в пассажирском департаменте. График поездов меняли и утрясали очень долго, в том числе через запуск экспресса в Борисполь. Поэтому билеты начали продавать так поздно. В обычном режиме сайт букинга работал относительно спокойно, но не выдержал такого количества людей", - отмечает г-н Андерсен.

По его мнению, если бы продажи открывали один день за другим, как обычно, то такой ситуации удалось бы избежать.

По состоянию на 13:00 5 декабря, купить билеты онлайн было все так же невозможно.

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