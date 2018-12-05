Женщина впервые родила ребенка после пересадки матки от мертвого донора

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Жительница бразильского Сан-Паулу стала первой женщиной в мире, которая родила ребенка после пересадки матки от мертвого донора.

Операцию по пересадке матки провели в 2016 году. Реципиентом органа стала 32-летняя женщина, которая не имела собственной матки от рождения.

В целом известно о 39 успешных операциях по трансплантации матки, когда донорами выступали живые женщины. В некторых случаях, например, органы своим дочерям отдавали матери.

Однако все 10 предыдущих попыток пересадить матки умерших женщин заканчивались неудачами - либо органы не приживались, либо беременность заканчивалась выкидышем.

Последняя операция - это первый известный случай, когда после пересадки матки мертвого донора родился вполне здоровый ребенок.

В случае, о котором идет речь, донором выступила женщина, которая умерла в результате кровоизлияния в мозг. Ей было около 45 лет, у нее было трое детей.

Реципиентка же родилась с синдромом Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера, от которого страдает только каждая 4500-я женщина в мире. Синдром проявляется в том, что вагина и матка формируются неправильно.

Чтобы новый орган прижился, врачи давали женщине сильнодействующие лекарства, которые наносили мощный удар по ее иммунной системе. Таким образом организм ослабился настолько, что уже не мог отторгнуть чужой орган.

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Веха в медицине

Уже через шесть недель после операции у женщины начались менструальные циклы. Через семь месяцев она забеременела - с помощью процедуры искусственного оплодотворения.

В результате у женщины родилась здоровая девочка - она ​​весила около 2,5 кг.

Врачи уже называют этот случай знаменательной вехой в медицине.

"Вехой были и первые первые пересадки матки от живых доноров - это открывало совершенно новые возможности для женщин, которые по тем или иным причинам не могли иметь детей", - говорит доктор Дани Эйзенберг.

"Однако очевидным ограничением было то, что матку можно было получить только от живого человека, - добавляет он. - Такие доноры - редкость, и, как правило, речь идет о близких родственниках или лучших друзьях".

Доктор Срджан Сасо из Имперского колледжа Лондона говорит, что случай с бразильской женщиной "по-настоящему невероятный".

"Это открывает гораздо большие возможности: большее количество потенциальных доноров и избежание рисков для живых доноров", - говорит он.

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